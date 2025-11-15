Mystic Festival 2026: kündigt die nächsten vier Bands an

Behemoth werden im nächsten Jahr beim Mystic Festival in Danzig (Gdańsk), der Heimatstadt von Nergal, als Headliner auftreten. Die Bestie kehrt in ihre Heimat zurück. Es ist bereits das fünfte Mal, dass das Festival in dieser Stadt stattfindet. Behemoth blicken auf eine lange Reise zurück, die vor 25 Jahren in Kraków begann. Von den Wurzeln des Black Metal hat sich die Band zu einer der bekanntesten polnischen Metalbands weltweit entwickelt und ist mittlerweile auch als einer der prominentesten polnischen Künstler im gesamten Spektrum der populären Musik anerkannt.

Decapitated haben sich mit ihrer modernen und originellen Vision des Death Metal einen Platz unter den besten Vertretern dieses Genres erkämpft. Dies verdanken sie der Entschlossenheit, dem Durchhaltevermögen und dem Talent von Vogg, dem Gitarristen und kreativen Kopf der Band. Bekannt ist er auch durch seine Zusammenarbeit mit Vader, Lux Occulta und natürlich Machine Head, doch Decapitated war immer sein Lebenswerk. Die Geschichte der Band ist von dramatischen Wendungen geprägt, doch keine Rückschläge haben sie jemals vollständig aus der Bahn geworfen. Im Jahr 2026 wird das 30-jährige Bestehen der Band im Shipyard gefeiert, was ihr einziges Konzert in Polen in der kommenden Saison sein wird. Weitere Auftritte sind nicht in Sicht, da Decapitated mit der Arbeit an ihrem neuesten Album beschäftigt sein werden, das den neuen Sänger Eemeli Bodde präsentieren wird.

Frontside aus Sosnowiec starteten 1993 ihre Mission, alles zu zerstören, lange bevor der Begriff Metalcore in seiner heutigen Form geprägt wurde. Bands, die verschiedene Facetten extremer Musik miteinander vermischten, wurden oft als konträr und unorthodox wahrgenommen. Frontside verkörpern diese Philosophie mit einer Mischung aus dem treibenden Thrash, der brutalen Intensität des Death Metal und der rohen Energie des Hardcore. Ironischerweise blieben sie nach der Veröffentlichung des Albums Zmartwychwstanie einige Jahre still, bevor sie mit einem neuen Sänger Wojciech „Mollie„ Moliński und neuer Energie auf die Bühne zurückkehrten. Bald darauf dürfen wir uns auf neues Material freuen.

Hostia, eine polnische Death Grind-Band, die von Iggy Pop bei der BBC gespielt wurde? Ein Crossover, das niemand erwartet hat, aber das jeder verdient hat. Hostia bahnen sich ihren eigenen Weg durch die Landschaft extremer Klänge und haben dabei nie auch nur für einen Moment Kompromisse eingegangen. Nach der Veröffentlichung des hervorragenden Albums Razorblade Psalm in diesem Jahr ist es kaum vorstellbar, dass Hostia nicht ins Shipyard zurückkehren.

Weitere Informationen und Tickets sind auf der Festival-Website erhältlich: https://www.mysticfestival.pl/en/home/