Frontside: unterschreiben bei Massacre Records, kündigen neues Album „Nemesis“ an

Die polnischen Metalcore-Veteranen Frontside haben einen neuen weltweiten Vertrag mit Massacre Records unterzeichnet und kündigen ihr brandneues Studioalbum Nemesis an, das am 20. März 2026 in Polen und am 10. April 2026 weltweit veröffentlicht wird.

Zusammen mit der Ankündigung des Albums veröffentlicht die Band die erste Single und das offizielle Video Omen, das einen ersten Einblick in die neue Ära von Frontside gibt.

Nemesis ist das erste Studioalbum der Band seit acht Jahren und markiert das Debüt mit ihrem neuen Sänger Wojciech „Mollie“ Moliński. Das Album ist das Ergebnis eines langen, bewussten und kompromisslosen kreativen Prozesses jahrelanges Schreiben, Verfeinern und Umgestalten jedes Details, bis das Material nun seine ausgereifteste und schonungsloseste Form erreicht hatte.

Omen verkörpert die klangliche Ausrichtung des neuen Albums: heavier, düsterer und emotional intensiver als je zuvor. Knallharte Riffs, massiver rhythmischer Drive und eine monumentale, fast apokalyptische Atmosphäre prägen den Track und geben den Ton für ein Album an, das die Identität von Frontside neu definiert, ohne mit seinen Wurzeln zu brechen. Musik und Texte wurden von Gitarrist Mariusz „Demon“ Dzwonek geschrieben, die Kompositionen entstanden gemeinsam mit der Band. Nemesis wurde im Zed Studio aufgenommen und von Tomasz „Zed“ Zalewski in Zusammenarbeit mit Frontside produziert, gemischt und gemastert.

Textlich thematisiert Nemesis gnadenlos die Konflikte, Heuchelei und sozialen Spannungen der modernen Welt und legt die inneren Turbulenzen in einer von Chaos geprägten Realität offen. Es ist ein wütendes, bewusstes und kompromissloses Statement und markiert ein neues, spannendes Kapitel in der Geschichte der Band.

Nemesis wird als CD, Gatefold-2LP und digital erhältlich sein.

Nemesis Tracklist:

1. Initium

2. Omen

3. Kapłani Diabła

4. Zostaniecie Z Niczym

5. Alfa I Omega

6. To Wszystko Co Masz

7. Wejdź Prosto W Nowy System

8. Na Krawędzi

9. Chaosu Nastał Czas

10. Sztylet, Brzytwa, Hak I Sznur

11. Czas Zabijania

12. Nemesis

13. Terminus

Frontside gehen im Anschluss an die Veröffentlichung auf eine ausgiebige Tournee durch Polen, mit dem finalen Höhepunkt auf dem Mystic Festival 2026.

Frontside live:

26.03.2026 PL Wrocław – Agora

27.03.2026 PL Zabrze – CK Wiatrak

28.03.2026 PL Kraków – Hype Park

29.03.2026 PL Łódź – Warkot

09.04.2026 PL Poznań – 2 Progi

10.04.2026 PL Gdańsk – Drizzly Grizzly

11.04.2026 PL Warszawa – Proxima

12.04.2026 PL Lublin – Zgrzyt

03.06.2026 PL Gdańsk – Mystic Festival

Frontside sind zurück – stärker, härter und ohen Kopmpromisse. Eine neue Ära beginnt!

Frontside sind

Wojciech „Mollie” Moliński – Gesang

Mariusz „Demon” Dzwonek – Gitarre

Dariusz „Daron” Kupis – Gitarre

Wojciech Nowak – Bass

Tomasz „Toma” Ochab – Schlagzeug