Frontside: veröffentlichen neue Single & Video „Kaplani Diabla“

Die polnischen Metalcore-Veteranen Frontside präsentieren die zweite Single und das offizielle Musikvideo aus ihrem kommenden Studioalbum Nemesis, das am 10. April 2026 über Massacre Records erscheinen wird. Der neue Track mit dem Titel Kapłani Diabła (Devil’s Priests) ist einer der kompromisslosesten Songs des Albums.

Nach der Veröffentlichung der ersten Single Omen taucht die Band nun tiefer in den thematischen Kern von Nemesis ein – mit einem Song, der die Zuhörer mit einigen der dunkelsten Kapitel der Geschichte des Christentums konfrontiert.

Der Song beleuchtet Ereignisse und Phänomene, die die europäische und globale Geschichte über Jahrhunderte geprägt haben – von den Kreuzzügen und der Inquisition bis hin zum politischen Einfluss kirchlicher Institutionen, der Anhäufung immensen Reichtums und den vielen historischen Beispielen für Heuchelei und moralischen Missbrauch unter den Geistlichen.

Frontside nähern sich dem Thema jedoch nicht durch einfache religiöse Polemik. Stattdessen reflektiert Kapłani Diabła über umfassendere Mechanismen von Macht und Manipulation und hinterfragt, wie leicht Ideale verzerrt und zur Erreichung völlig anderer Ziele missbraucht werden können. Der Text wirft grundlegende Fragen zu Autorität, institutioneller Verantwortung und der Art und Weise auf, wie Geschichte interpretiert – oder bewusst ignoriert – wird, je nachdem, wer die Deutungshoheit innehat.

Das Musikvideo zur Single verfolgt einen symbolischen und konzeptuellen Ansatz. Seine Bildsprache ist von der Ästhetik des Rorschach-Tests inspiriert, einer Methode der psychologischen Interpretation. Die Bilder entfalten sich als eine Reihe abstrakter Visionen, die von jedem Betrachter unterschiedlich wahrgenommen werden können – eine bewusste künstlerische Entscheidung, die darauf hindeutet, dass Menschen in Geschichte und Religion oft genau das sehen, was sie sehen wollen, und die Realität durch ihre eigenen Überzeugungen filtern.

Die neue Single fügt sich perfekt in das übergreifende Konzept von Nemesis ein, einem Album, das Themen wie kollektive Verantwortung, soziale Spannungen und die Folgen menschlicher Entscheidungen behandelt. Erneut verbinden Frontside ihren vernichtenden, präzisen Klangangriff mit zum Nachdenken anregenden Texten, die die Zuhörer dazu herausfordern, sich mit unbequemen Wahrheiten auseinanderzusetzen.

Mit Kapłani Diabła zeigt die Band, dass Nemesis eines der kühnsten und kontroversesten Kapitel ihrer Karriere darstellen wird – ein Werk, das nicht nur überwältigende musikalische Intensität liefert, sondern auch zum Nachdenken über Geschichte, Autorität und das Wesen des menschlichen Glaubens anregt.

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