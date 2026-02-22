Atlas: entfesseln „Sunder“ – ein Album zwischen Melancholie und brachialer Härte

Liebe besiegt den Tod – das dritte Studioalbum Sunder destilliert das zentrale Credo von Atlas zu einem modernen Metal-Werk voller gespenstischer Atmosphäre und erdrückender Rhythmik. Ab sofort ist das neue Album auf allen Plattformen und als Ice Blue Transparent Vinyl sowie als Digipak-CD erhältlich. Zudem wurde das neue Lyricvideo von Tower veröffentlicht.

Als Boten der Melancholie bekannt, schmieden Atlas eine einzigartige nordische Spielart des Modern Metal, in der Emotion auf cineastische Größe trifft. Die Finnen verbinden dabei uralte Echos und nordische Mystik mit einer zeitgenössischen Kante, geprägt von einer monumentalen, gefühlvollen Produktion. Gemischt und gemastert von Buster Odeholm (Silent Planet, Vildhjarta, Born Of Osiris, Thrown) schlägt das Album eine weitere klangliche Brücke zwischen Alt und Neu.

Erst im vergangenen Herbst beeindruckten Atlas als energiegeladener, atmosphärischer Opener auf der Europa-Tour von Orbit Culture und im Dezember auf der Finnland-Tour von Amorphis. Die internationale Presse lobte sie als eine rohe Kraft, die mit ihrer Intensität das Publikum schnell in ihren Bann zieht. Die epischen Refrains in Kombination mit einer eindrucksvollen Lichtshow, die die Bandmitglieder nur als dunkle Silhouetten erkennen ließ, vermittelte das Gefühl eines verborgenen, geheimnisvollen Ereignisses zu sein. Kein Wunder, dass Orbit Culture die fünf Finnen direkt nach Nordamerika auf ihre derzeitige Tour mitgenommen haben.

Atlas Line-Up:

Patrik Nuorteva – Vocals

Tuomas Kurikka – Guitar

Leevi Luoto – Guitar, Backing Vocals

Aku Karjalainen – Drums

Kevin Apostol – Bass

Weitere Infos zu Atlas und zum neuen Album Sunder könnt ihr hier nachlesen: