Da stehen ja bereits viele Neuerscheinungen zu Weihnachten hin in den Startlöchern. Trotzdem zieht es mich immer noch zur Restekiste der liegengebliebenen Alben. Da liegen noch Alben, die im Winter und Frühjahr zu kurz gekommen bzw. unter die Räder gekommen sind. Ich hoffe dort immer noch, das eine oder andere Juwel zu entdecken, welches es verdient hat, hier zu besprechen. So bin ich in diesem Fall auf die Finnen Atlas mit ihrem zweiten Album Ukko gestoßen, das bereits letztes Jahr kurz vor Weihnachten über Long Branch Records erschienen ist. Nach dem Durchhören denke ich, das wäre doch ein schönes Weihnachtsgeschenk gewesen … aber Weihnachten steht ja schon wieder vor der Tür und Geschenke müssen her.

In unserem Reviewpool wurde es mit Northcore beschrieben, darunter konnte ich mir zunächst nichts vorstellen. Der Begriff kommt von der Band übrigens selbst. Wenn man dann reingehört hat, dann weiß man allerdings gleich, was mit Nordcore gemeint ist. Ich würde es mal so bezeichnen: Metalcore nördlicher Prägung mit epischen, atmosphärischen Klanglandschaften und folkloristischem Einfluss.

Das hört sich jetzt vielleicht komisch und seltsam an, ist es aber nicht. Es macht unglaublich Spaß, das Album des Quintetts aus Tampere durchzuhören, dessen Songtitel ausschließlich in Finnisch gehalten sind. In den Songs werden allerdings englische und finnische Lyrics vermischt, wobei die Vocals zwischen clear, growl und Chorpassagen wechseln.

So ist ein gutes Metalcore/Northcore Album entstanden, welches eine großartige Atmosphäre mit (finnischer) Poesie und melancholischen Tendenzen aufweisen kann und trotzdem eine gute Portion Aggression vorweist. Bevor ich es vergesse, Breakdowns gibt es natürlich noch genug. Das bringt den Finnen irgendwie ein Stück Alleinstellungsmerkmal.

Ich bin jemand, der den bekannten Einheitsbrei nicht unbedingt mag, Atlas heben sich mit ihrem Album Akko jedenfalls sehr davon ab!

HIER! geht es für weitere Informationen zu Atlas – Ukko in unserem Time For Metal Release-Kalender.