Disturbed: kündigen ihr neues Album „Divisive“ für den 18.11. an

Die vielfach Platin-ausgezeichneten Rock-Schwergewichte Disturbed rüsten sich für eine neue Ära: Ihr achter Longplayer Divisive wird am 18. November 2022 via Reprise Records veröffentlicht. Schon jetzt gibt es mit Unstoppable eine neue Single vom Album zu hören, begleitet von einem Lyricvideo.

Frontmann David Draiman sagt über Divisive: „Man gewinnt immer mehr den Eindruck, dass unsere heutige Zeit von Stammesfehden begleitet ist. Die Menschen wirken wie in einem einzigen großen Krieg verfeindeter Sippen gefangen. Das Album war als eine Art Weckruf gedacht. Unsere Gesellschaft ist so sehr von Wut durchsetzt und Musik kann ein Heilmittel dafür sein, wenn nur jeder die Hand ein bisschen ausstreckt und die Chance nutzt. Livemusik kann ein Ventil sein, um all den Scheiß zu vergessen. Wenn wir uns darauf einlassen, stellen wir vielleicht sogar fest, dass wir mehr Gemeinsamkeiten haben als bisher gedacht. Schaut euch um, wir können unser Umfeld zum Besseren verändern.“

Dan Donegan, Gitarrist der Band, fügt hinzu: „Wir können die Probleme nur gemeinsam angehen. Wir haben in unseren Songs immer versucht, negative Themen von einer positiven Seite aus zu betrachten. Auf den vielen Tourneen rund um die Welt haben wir gelernt, dass Musik eine universelle Sprache ist, die Menschen aus allen Gesellschaftsschichten zusammenbringt. Wir konnten mit unseren Songs Menschen verbinden, worauf wir ziemlich stolz sind.“

Unstoppable walzt mit einem druckvollen Riff, prügelnden Drums und dem bandtypischen Stakkato-Gesang wie ein Orkan unaufhaltsam alles nieder, was sich ihm in den Weg stellt. Im stadiontauglichen Refrain donnert Draimanes wie direkt aus dem Auge des Zyklons seinen Fans entgegen: „There’s no escape. I am unstoppable“. Das begleitende Lyricvideo setzt diese Kraft – dem Track absolut angemessen – auf frenetische Weise in einem visuellen Feuerwerk um.

Draiman führt dazu aus: „Unstoppable ist definitiv einer der härteren Tracks des Albums. Der Groove entwickelt sich wie ein wildes Naturschauspiel. Ein echtes Kampflied.“

„Wir haben auf jedem Album eine Rockhymne“, erläutert Donegan. „Wir lieben es, kraftvolle, motivierende Songs zu schreiben, was bestimmt auch damit zu tun hat, dass wir allesamt begeisterte Sportfans sind. Der Song gibt das auf jeden Fall wieder.“

Divisive ist ein präzises, energiegeladenes Hardrock-Opus. Die zehn Tracks wurden während des letzten Jahres von dem Quartett gemeinsam mit Produzent Drew Fulk [Motionless In White, Lil Peep, Highly Suspect] in Nashville, Tennessee aufgenommen. Nachdem Donegan dem Rest der Gruppe seine ursprünglichen Ideen für die Songs vorgestellt hatte, haben die vier gemeinsam die Songstrukturen erarbeitet – für die Band eine neue Herangehensweise. Schlagzeuger Mike Wengren platziert hier, unterstrichen von John Moyers druckvollem Bass, einige der stärksten und tightesten Drumbeats seiner musikalischen Karriere. Die Musiker beschwören gemeinsam den Geist ihres bahnbrechenden Frühwerks, ergänzt durch ausgereifte Songwriting-Skills und die unverwechselbare musikalische Chemie, die nur durch jahrelanges gemeinsames Spielen und Touren entstehen konnte.

Das epische, emotionsgeladene Duett Don’t Tell Me mit Ann Wilson stellt für die Band die erste Veröffentlichung eines Gastbeitrags auf einem Album dar. Demgegenüber kann man Tracks wie Bad Man und Divisive getrost zum härtesten Material der Band überhaupt zählen, während Songs wie Won’t Back Down durch ihre erhebenden Melodien überzeugen.

Den Grundstein für das Album legten Disturbed im Juli mit Hey You. Der Song verbreitete sich wie ein Lauffeuer über den Äther und bescherte der Band ihre 15. #1-Single in den US-amerikanischen „Rock Radio“-Charts. Insgesamt wurde der Track bereits mehr als 10 Millionen Mal gestreamt – man kann davon ausgehen, dass Divisive von den Fans mit Spannung erwartet wird. Den Herbst über treten Disturbed zudem auf diversen US-Festivals auf.

Divisive Tracklist:

1. Hey You

2. Bad Man

3. Divisive

4. Unstoppable

5. Love To Hate

6. Feeding The Fire

7. Don’t Tell Me [feat. Ann Wilson]

8. Take Back Your Life

9. Part Of Me

10. Won’t Back Down

Disturbed fanden sich um die Jahrtausendwende in Chicago zusammen, um den Hardrock mit ihrer einzigartigen Energie zu verändern. Sie machen Musik, die die Menschen zum Kämpfen und Durchhalten motiviert. So konnten sie ich im Laufe der Zeit einen Platz an der Spitze des Rock-Olymps des 21. Jahrhunderts erobern und haben rekordverdächtige Erfolge vorzuweisen: mehr als 17 Millionen verkaufte Einheiten, fast 8 Milliarden Streams sowie weltweit ausverkaufte Shows. Das Quartett wurde bereits zweimal mit einem Grammy ausgezeichnet und schafften das seltene Kunststück, fünf aufeinanderfolgende Alben auf Platz 1 der amerikanischen Billboard Top 200 zu platzieren. Diese historische Errungenschaft sicherte ihnen in den Geschichtsbüchern einen Platz neben Metallica, denen dieser historische Chartrekord als einziger anderer Hardrock-Band ebenfalls gelang. Seit der Veröffentlichung ihres 5-fach mit Platin ausgezeichneten Debütalbums The Sickness im Jahr 2000 haben sie sich ein bombenfestes Repertoire an Hits erspielt, darunter US-Platin-Songs wie Stupify, Inside The Fire und Land Of Confusion, das doppelt mit US-Platin ausgezeichnete Stricken, 6-faches US-Platin steht Down With The Sickness zu Buche und 7-faches Platin mit The Sound Of Silence, das in Deutschland Diamant-Status hat eine Gramm-Nominierung in der Kategorie „Best Rock Performance“ sowie eine Auszeichnung als „Best Rock Artist“ bei den iHeartRadioMusic Awards 2017 erntete. Das dazugehörige Album Immortalized (2015) hat in Deutschland Platin-Status. All ihrer Erfolge zum Trotz sind Disturbed weiterhin hungrig und knüpfen in diesem Jahr mit ihrem Album Divisive und Hits wie Hey You (15. #1-Platzierung in den amerikanischen „Rock Radio“-Charts), Unstoppable und weiteren an ihre bisherigen Erfolge an.

