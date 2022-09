Gothminister: erwecken deine „Demons“ in brandneuem Musikvideo

Am 21. Oktober 2022 erscheint über AFM Records das brandneue Album der norwegischen Gothminister. Erst kürzlich stellte die Band daraus erste Singles vor, mit This Is Your Darkness sowie dem Album Titeltrack Pandemonium lieferten uns Gothminister bereits einen ersten mehr als gelungenen Vorgeschmack. Nun erschien ein drittes Video, zum neuen Song Demons!

„Unsere brandneue Single Demons ist eine Mischung aus einigen bekannten Gothminister-Elementen – harten Gitarren, einem treibenden Rhythmus, knurrend melodischen Vocals und sogar Operndamengesang“, kommentiert Bandmastermind Bjørn Alexander Brem. „Als ich den Song schrieb, stellte ich mir einen seltsamen, dunklen Club vor, eine Tanzfläche, viele Freaks darauf und die Hauptfigur in dieser Umgebung, die an der Bar trinkt, während sie von ihren inneren Dämonen gejagt wird – bösen Kreaturen, die buchstäblich aus seinem Kopf herauskommen.“

Mit Gothministers neuestem Musikvideo Demons findet die Trilogie ihr vorläufiges Ende, wie Brem erklärt: „In Pandemonium sahen wir den Fall des bösen Königs und seiner Stadt, und wie ein neuer König geboren wurde. In This Is Your Darkness spähte Gothminister von seinem Wachturm herab, während die Armee der Toten nach neuen Seelen suchte, um sie zu erobern und die grausame Magie seines Vorgängers herausfordert.

Du solltest jedoch vorsichtig sein, wenn du die Dämonen anderer bekämpfst – es könnte deine eigenen erwecken …“

