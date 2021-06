Atlas: veröffentlichen neue Singe und Titelsong vom kommendne Album

Die finnische Metalcore Bandveröffentlicht mitheute eine neue Single samt Musikvideo. Ukko ist zudem der Titelsong des neuen Albums, welches am 22. Oktober 2021 übererscheint.Übersetzt bedeutetVater bzw. alter Mann und ehrt damit die Vaterfigur der Band, die vor weniger als einem Jahr verstorben ist; ein großer Verlust für die Band. Das Wort ist gleichzeitig auch ein Ausdruck für den finnischen vorchristlichen mythologischen Gott des Himmels, des Donners, des Wetters und der Ernte.Gitarristüber die neue Single„It’s our way of honoring those we’ve loved and lost. Heavy looping rhythms, huge percussions, and ominous melodies create a song that celebrates northern spirits. A true sacrifice for the old Finnish pagan gods.“