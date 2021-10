Atlas: veröffentlichen neue Single „Uhri“

Die finnische Metalcore Band Atlas veröffentlicht mit Uhri die vierte Single aus dem kommenden Album Ukko, das am 10. Dezember 2021 über Long Branch Records erscheint.

Streamt Uhri und bestellt das Album Ukko hier: https://smarturl.it/atlas_ukko

Seht das Video hier:

Gitarrist Tuomas Kurikka über die neue Single Uhri:

„Uhri is about the journey to death. Embracing the cold and letting the black river pull you into the depths, where time can start over. The ravens vision fulfilled, truly. The sun is engulfed and white horses gallop through the ever frosted fields. The sky will cry its last tear and Ukko passes us his wisdom.“

Tracklisting:

1. Talvi

2. Synti

3. Taivaanranta

4. Susi

5. Ukko

6. Henki

7. Lehto

8. Veri

9. Joki

10. Uhri

11. Pohjannaula

Mit Ukko legt die finnische Metal Band Atlas ihr zweites Studioalbum vor. Auf den elf neuen Tracks präsentiert die 5-köpfige Band aus Tampere eine neue Klangpalette und schlägt damit eine neue Richtung ihrer Bandgeschichte ein. Für Ukko ließen sich Atlas von finnischer Volksmusik und Poesie inspirieren und verbanden diese Einflüsse mit den dunklen Klanglandschaften und dem dynamischen Songwriting, für das die Band bereits bekannt ist. Textlich und thematisch erforscht Ukko Themen wie Tod, Heilung, Wiedergeburt und Glaube, dargeboten in einem nahtlos ineinander übergehenden Mix aus englischer und finnischer Sprache.

Das Album wurde von Buster Odeholm (Vildhjarta, Oceano, Humanity’s Last Breath, Born Of Osiris) gemischt und gemastert, der dadurch seinen speziellen Sound mit in das Album einbringen konnte.

Line-Up:

Patrik Nuorteva – Gesang

Leevi Luoto – Gitarre & Gesang

Kevin Apostol – Bass

Tuomas Kurikka – Gitarre & Gesang

Aku Karjalainen – Schlagzeug