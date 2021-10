Creeping Death: veröffentlichen ihre neue Single „Humanity Transcends“

Humanity Transcends ist die zweite Single aus The Edge Of Existence. Nach erfolgreichen Tourneen als Support von Power Trip und High On Fire kehrten Creeping Death mit einem verfeinerten Sound ins Studio zurück, um ihre kreativen und brutalen Grenzen noch weiter zu verschieben. Die Verehrung der Band für Riley Gale und Power Trip ist auf dem neuen Stück durchgehend zu hören, vor allem im donnernden Thrash-Teil.

Sänger Reese Alavi kommentiert den Track wie folgt: „Humanity Transcends setzt den erzählerischen Bogen der EP fort und findet die Hauptfigur an einem Wendepunkt in der Geschichte. Das wuchtige Intro, gepaart mit rasanten Riffs, bringt die Figur in eine einzigartige Situation, in der sie sich über ihre apokalyptische Umgebung erheben muss, was jedoch nicht ohne Probleme abläuft.“

Revolver merkt an: „Die Abrissbirne aus Dallas handelt mit pendelartigen Grooves, die den Geist von Pantera heraufbeschwören, und robusten, utilitaristischen Riffs, die den mosh-induzierenden Reiz von Power Trip haben… Obwohl sie in der letzten Minute des Tracks einen unerbittlichen Power-Groove jammen, der zu schmackhaft ist, um ihn aufzugeben, erinnert die erste Hälfte an alles von Bolt Thrower bis zu The Black Dahlia Murder, ohne besonders nach einem Death Metal-Vorgänger zu klingen.“

Unsere Meinung zu The Edge Of Existence: