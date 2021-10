Michael Oscillate: veröffentlicht neues Video zu “Dislodge” vom neuen Album “Hyperbolic Hypnosis Of Luminescence”

Der österreichische Dark-Ambient-Künstler Michael Oscillate hat eine neue Single aus seinem Album Hyperbolic Hypnosis Of Luminescence veröffentlicht, das am 1. Oktober über Leafland Audio erscheinen soll.

Oscillate sagte über dieses Lied:

“Wir befinden uns nahe einer bedeutsamen Zeit – ein Zeitpunkt, an dem sich die Zeit selbst zu erneuern beginnt, so wie sie es seit jeher tut. Dies geht mit immer größer werdenden Vorzeichen einher, die uns von Mutter Erde in immer kürzer werdenden Abständen überbracht werden. Sie gleichen den Wehen der Geburt eines neuen Lebens. Die spirituelle Verbindung der Menschheit mit der Erde ist nun essenzieller den je, denn nur sie kann uns Teil dieser Geburt werden lassen.”

Zurück mit einem neuen Full-Length vereint Michael Oscillate Chaos und Ordnung auf seinem neuen 8-Track-Album. Oscillate zieht die Grenze zwischen Melodie und Dissonanz in einer innovativen Ausstellung von Talent und Kreativität, in seinem vielleicht vollständigsten Projekt. Vom Audio-Sampling inspirierte Entscheidungen schaffen ein Hörerlebnis, das fast das gesamte Spektrum menschlicher Emotionen abdeckt, in einem Album, das fast so philosophisch wie musikalisch ist. Die Gesamtkomposition dieses Albums ist dem „guten Leben“ selbst nicht unähnlich; mit Momenten des Friedens und Momenten des Chaos und der Unsicherheit, die sich verbinden, um die Schönheit unserer Existenz einzufangen.

Weitere Infos zum Künstler und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: