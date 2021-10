Kingstar Music präsentiert Dog Eat Dog – Play Games 25 Year Anniversary Shows:

29.10.21 D Papenburg Kolpinghaus

30.10.21 D Köln Club Volta

31.10.21 NL Enschede Metropool

26.11.21 D Mieste Kinosaal

27.11.21 NL Eindhoven Come As You Are Festival

28.11.21 B Herenthout De Lux

30.11.21 PL Warsaw Progresja

01.12.21 PL Wrocław Akademia

02.12.21 CZ Chrudim R-Klub

03.12.21 CZ Ostrov Dum Kultury