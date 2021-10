Rising Insane: Veröffentlichen neue Single „Something Inside Of Me“ und verkünden EU Tour mit den Deez Nuts

Die deutsche Metalcore Band Rising Insane legt mit Something Inside Of Me eine neue Single, samt Musikvideo, vor. Something Inside Of Me ist die vierte Single aus dem neuen Studioalbum Afterglow, das am 10. Dezember über Long Branch Records erscheint.

Streamt Something Inside Of Me und bestellt das Album Afterglow hier: https://smarturl.it/ri_afterglow

Rising Insane über die neue Single Something Inside Of Me:

„Something Inside Of Me ist eine Ansage an alle Menschen, die psychische Krankheiten verharmlosen und Betroffenen das Gefühl von Ablehnung geben. Der Song soll ihnen das Leid, das psychische Krankheiten verursachen, unvermittelt vor den Latz knallen und zum Umdenken bewegen.“

Mehr zu Afterglow: