Die finnische Metalcore Band Atlas veröffentlicht mit Veri heute die dritte Single aus dem kommenden Album Ukko, das am 22. Oktober 2021 über Long Branch Records erscheint. Veri (Finnisch für Blut) handelt vom Weg der Heilung und des Loslassens.

Gitarrist Tuomas Kurikka über die neue Single Veri:

„Veri is one of the most dynamic songs from the upcoming album with so many different genres and influences mixed together. A true sacrifice for the northern gods.“

Mehr zu Ukko: