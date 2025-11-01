Atlas: veröffentlichen ihren diesjährigen Halloween-Soundtrack “I Whisper Your Name Like A Curse”

Wenn sich am 31. Oktober die Dunkelheit über die nordischen Himmel legt, erheben sich Atlas mit einem neuen Kapitel aus düsteren Schatten: Die finnische Northcore-Band veröffentlicht ihre neue Single I Whisper Your Name Like A Curse – ein düsteres Ritual aus Schmerz, Hingabe und Verlust.

I Whisper Your Name Like A Curse entfaltet sich wie ein rituelles Gebet in der Nacht – eine Klanglandschaft zwischen Sehnsucht und Vergänglichkeit. Die Band formt Stille zu etwas Zerbrechlichem, Unheimlichem und Unvergesslichem. Mit seinem langsamen, schweren Puls, düsteren Atmosphären und Zeilen, die wie Schatten widerhallen, verkörpert der Song die Last der Trauer und bleibt dabei zutiefst intim. Es ist eine nächtliche Beschwörung – ein Requiem in Tönen, das Schmerz in Erlösung verwandelt.

Gitarrist Tuomas Kurikka beschreibt die Entstehung des Songs mit eindringlichen Worten:

“As cryptic as it sounds, this song came into being after receiving a message from the dead. That moment crystallized the essence of the entire meaning of the song — love conquers death.”

Wie ein Flüstern aus dem Jenseits schlägt der Song eine Brücke zwischen Leben und Tod – zwischen dem, was verloren scheint, und dem, was in Erinnerung weiterlebt. I Whisper Your Name Like A Curse trägt den kalten, ehrlichen Atem des Nordens in sich: Kein Ornament, keine Maskerade – nur die reine, frostige Wahrheit menschlicher Vergänglichkeit.

An diesem Halloween laden Atlas dazu ein, dem Flüstern der Schatten zu folgen – ein Flüstern, das weit über das Ende hinaus hallt. Let the shadows speak.

Mit Orbit Culture und Gaerea auf Tour

Die ersten Termine haben Atlas bereits mit ihrer eindrucksvollen Show über die Bühne gebracht – noch bis Ende November 2025 sind die Finnen mit Orbit Culture und Gaerea auf ausgiebiger Europa- und UK-Tour. Live entfaltet die Band ihr volles Gewicht – eine intensive Erfahrung, die gleichermaßen schmerzhaft, lindernd und erhaben ist.

Tourdaten:

NOV 01 – Frankfurt, DE @ Batschkapp

NOV 02 – Cologne, DE @ Carlswerk Victoria Hall

NOV 04 – Antwerp, BE @ Trix

NOV 05 – Lille, FR @ Splendid

NOV 06 – Paris, FR @ Bataclan

NOV 08 – Manchester, UK @ Damnation Festival

NOV 10 – Newcastle, UK @ NX

NOV 11 – Glasgow, UK @ SWG3

NOV 12 – Leeds, UK @ Stylus

NOV 14 – Wolverhampton, UK @ KK Steel Mill

NOV 15 – Bristol, UK @ Electric

NOV 16 – London, UK @ Electric Ballroom

NOV 19 – Eindhoven, NL @ Effenaar

NOV 21 – Malmo, SE @ Slagthuset

NOV 22 – Gothenburg, SE @ Filmstudios

NOV 24 – Helsinki, FI @ House of Culture

NOV 26 – Stockholm, SE @ Fallan

NOV 27 – Oslo, NO @ Rockefeller

NOV 28 – Karlstad, SE @ Nöjesfabriken

NOV 29 – Copenhagen, DK @ Pumpehuset

NOV 30 – Copenhagen, DK @ Pumpehuset

Atlas Line-Up:

Patrik Nuorteva – Vocals

Tuomas Kurikka – Guitar

Leevi Luoto – Guitar, Backing Vocals

Aku Karjalainen – Drums

Kevin Apostol – Bass