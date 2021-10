Siamese: veröffentlichen neue Single „Holy“

Ihr neues Album Home erscheint am 10. Dezember 2021!

Nach fast zwei Jahren Bühnenabstinenz haben Siamese ein Musikvideo zum neuen Song Holy veröffentlicht, das die ganze Energie und Emotion ihrer ersten Live-Show nach der Pandemie zeigt. Holy ist die neueste Single aus ihrem kommenden Studioalbum Home, das am 10. Dezember 2021 über Long Branch Records erscheint.

Siamese-Gitarrist Andreas Kruger über die neue Single Holy:

„You never know where this song is going. We’ve tried taking the song many places but still staying coherent and true to our style. Deep water but I love the twist and turns it take. This is also the bands favourite song on the album.“

Auf die letzten Singles der Band folgten unglaublich positive Reaktionen von einflussreichen Rock-Medien und Playlist-Tastemakern. Mit über 35 Millionen Streams weltweit und einer Reihe von Touren und Live-Terminen in der Pipeline für 2021/2022, sorgen Siamese für Aufsehen und sind aktuell nicht aufzuhalten.

Siamese live: