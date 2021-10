Rhapsody Of Fire: veröffentlichen weitere Single aus dem kommenden Album „Glory For Salvation“

Die italienische Symphonic Power Metal Macht Rhapsody Of Fire steht aktuell in den Startlöchern für die Veröffentlichung ihres 13. Longplayers, Glory For Salvation, welches am 26. November via AFM Records erscheint. Die Platte reiht sich als zweiter Teil in die bereits 2019- gestartete Album Trilogie der Band ein.

Auf Glory For Salvation erwarten euch dreizehn Songs einer epischen Reise durch die Gefilde des Symphonic Metals erster Güteklasse. Eingängige Hooks, ausgefeilte Orchestrierung und die unvergleichliche Stimme von Frontmann Giacomo Voli machen Glory For Salvation nicht nur zu einem glorreichen nächsten Teil der Rhapsody Of Fire Trilogie, welche mit ihrem 2019-er Album The Eighth Mountain begann, sondern ebenso zu einem fesselnden und wahren Metal Meisterwerk. Die Energie jedes Bandmitglieds durchströmt das Album mit unfassbarer Präzision, Opern-Chöre, inspirierende Soli von Gitarrist Roby De Micheli und Alex Staropolis magische Orchestration kreuzen sich mit Volis herausragendem Gesang zu einem episch musikalischen Metal-Gipfel vom Feinsten.

Nach den ersten Singleauskopplungen, dem epischen Album Titeltrack sowie der erst kürzlich veröffentlichten Metal Ballade Magic Signs, haben Rhapsody Of Fire heute einen weiteren Song online gestellt. Alex Staropoli über die neue Single:

„Terial The Hawk represent the best example of how I like to blend baroque and celtic elements with the energy of heavy metal. This song features the Uillean Pipe, the Celtic Harp, Violin, Cello and of course the magic Baroque Recorders from Manuel Staropoli. Looking forward to play it live soon!„

Rhapsody Of Fire zählen unbestritten zu einer der erfolgreichsten Metal Bands Europas, die in ihrem Genre völlig neue Maßstäbe gesetzt hat. Sie sind die Begründer des Epic Symphonic Metal, welcher Hollywood-gleichende Sound Landschaften mit Heavy Power Metal vereint. Die Zahlen sprechen für sich – mit bislang 2 Millionen verkauften Alben und eindrucksvollen Charterfolgen – hat sich die Band weltweit eine treue Fanbase erspielt.