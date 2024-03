Rhapsody Of Fire: veröffentlichen Lyricvideo zu brandneuer Single „A Brave New Hope“

Am 31. Mai 2024 erscheint mit Challenge The Wind das brandneue Album der Symphonic Melodic Metal Größe Rhapsody Of Fire.

Nun erschien daraus ein Lyricvideo zu ihrer neuesten Single-Auskopplung, A Brave New Hope! Alex Staropoli verrät uns über den Song: „A Brave New Hope ist wahrscheinlich der eingängigste Song des Albums, mit vielen Gesangsharmonien und einem sehr coolen Gitarrensolo. Der Text des Refrains lässt euch tief in die Geschichte eintauchen.“

Produziert wurde Challenge The Wind von Alex Staropoli, und gemischt von Seeb Levermann (Orden Ogan), der die aufwändigen Arrangements der zehn Songs in ein homogenes Soundgewand gekleidet hat. Wie die ersten Single-Auskopplungen beweisen: Die temporeiche Abenteuerreise von Rhapsody Of Fire geht mit unverminderter Intensität weiter!

Weitere Infos zur Band, zum neuen Album und zur anstehenden Tour könnt ihr hier nachlesen: