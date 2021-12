Rhapsody Of Fire: stellen epischen Video Clip zu „Un’Ode Per L’Eroe“ aus brandneuem Album vor

Am 26. November 2021 erschien der brandneue Longplayer Glory For Salvation der italienischen Symphonic Metal Größe Rhapsody Of Fire über AFM Records; nun feiert die Band ihre erfolgreiche Album Veröffentlichung in glorreichem Stile mit einer neuen, und wortwörtlich epischen Video Premiere zum Track Un’Ode Per L’Eroe!

Glory For Salvation läd auf eine epische Reise durch die Gefilde des Symphonic Metals erster Güteklasse. Eingängige Hooks, ausgefeilte Orchestrierung und die unvergleichliche Stimme von Frontmann Giacomo Voli machen die Platte nicht nur zu einem glorreichen, zweiten Teil der Rhapsody Of Fire Trilogie, welche mit ihrem 2019-er Album The Eighth Mountain begann, sondern gleichzeitig zu einem fesselnden und wahren Metal Meisterwerk. Die Energie jedes Bandmitglieds durchströmt das Album mit unfassbarer Präzision, Opern- Chöre, inspirierende Soli von Gitarrist Roby De Micheli und Alex Staropoli’s magische Orchestration kreuzen sich mit Volis herausragendem Gesang zu einem episch musikalischen Metal- Gipfel vom Feinsten!

Keyboarder Alex Staropoli über das neue Video: „Un’Ode Per L’Eroe sounds like you are in a dream, and the idea behind the videoclip was to make it look like a dream. Fascinating cold natural landscapes underlines the glorious, marvelous music, and the deep meaning of the beautiful lyrics.“

Rhapsody Of Fire zählen unbestritten zu einer der erfolgreichsten Metal Bands Europas, die in ihrem Genre völlig neue Maßstäbe gesetzt hat. Sie sind die Begründer des Epic Symphonic Metal, welcher Hollywood-gleichende Sound Landschaften mit Heavy Power Metal vereint. Die Zahlen sprechen für sich – mit bislang 2 Millionen verkauften Alben und eindrucksvollen Charterfolgen – hat sich die Band weltweit eine treue Fanbase erspielt.