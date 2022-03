Rhapsody Of Fire: veröffentlichen Musikvideo zu „Magic Signs“

Am 26. November 2021 feierten die italienischen Symphonic Metal Könige von Rhapsody Of Fire die Veröffentlichung ihres 13. Studialbums Glory For Salvation über AFM Records. Elf Songs samt zwei Bonustracks laden euch hier auf eine epische Reise; Eingängige Hooks, ausgefeilte Orchestrierung und die unvergleichliche Stimme von Frontmann Giacomo Voli machen die Platte nicht nur zu einem glorreichen, zweiten Teil der Rhapsody Of Fire Trilogie, welche mit ihrem 2019-er Album The Eighth Mountain begann, sondern gleichzeitig zu einem fesselnden und wahren Metal Meisterwerk. Die Energie jedes Bandmitglieds durchströmt das Album mit unfassbarer Präzision, Opern- Chöre, inspirierende Soli von Gitarrist Roby De Micheli und Alex Staropoli’s magische Orchestration kreuzen sich mit Volis herausragendem Gesang zu einem episch musikalischen Metal- Gipfel vom Feinsten!

Während die Band bereits am Tag der Album Veröffentlichung einen ihrer Bonustracks, Un’Ode Per L’Eroe, veröffentlichte, folgt nun ein weiteres Video zur englischen Version des Songs!

„Magic Signs klingt, als wärst du in einem Traum, und auch die Idee hinter dem Video war es, es wie einen Traum aussehen zu lassen“, erzählt Alex Staropoli. Faszinierende, kalte Natur-Landschaften unterstreichen den kraftvollen, fantastischen Sound des Tracks, und die tiefe Bedeutung hinter seinen Lyrics.

Das Rhapsody Of Fire Video zu Magic Signs seht ihr hier:

Rhapsody Of Fire zählen unbestritten zu einer der erfolgreichsten Metal Bands in Europa, die in ihrem Genre völlig neue Maßstäbe gesetzt hat. Sie sind die Begründer des Epic Symphonic Metal, welcher Hollywood-gleichende Sound Landschaften mit Heavy Power Metal vereint. Die Zahlen sprechen für sich – mit bislang zwi Millionen verkauften Alben und eindrucksvollen Charterfolgen – hat sich die Band weltweit eine treue Fanbase erspielt.

Ihr neuestes Meisterwerk Glory For Salvation wurde von Sebastian “Seeb” Levermann (Orden Ogan, Brainstorm u.v.m. ) gemixt und gemastert, und ist im November 2021 über AFM Records HIER erschienen!

Album Tracklist:

01. Son Of Vengeance

02. The Kingdom Of Ice

03. Glory For Salvation

04. Eternal Snow

05. Terial The Hawk

06. Maid Of The Secret Sand

07. Abyss Of Pain II

08. Infinitae Gloriae

09. Magic Signs

10. I’ll Be Your Hero

11. Chains Of Destiny

12. Un’Ode Per L’Eroe (Bonustrack)

13. La Esencia De Un Rey (Bonustrack)

Rhapsody Of Fire sind:

Giacomo Voli – Gesang

Alex Staropoli – Keyboards

Roby De Micheli – Gitarre

Alessandro Sala – Bass

Paolo Marchesich – Drums

Rhapsody Of Fire online:

www.rhapsodyoffire.com

www.facebook.com/rhapsodyoffire