Overlaps: veröffentlichen neue Single „White Line“

Overlaps ist eine Alternative Rock Band aus dem Nordosten Italiens, genauer gesagt aus der Nähe von Venedig, die 2016 gegründet wurde. Nach einigen Besetzungswechseln, besteht die Band momentan aus Gloria Piccinin (Gesang), Stefano Galioto (Bass) und Marco Marinato (Gitarre).

Die Debütsingle der Band On Monday stürmte 2016 die Virgin Radio Charts in ihrer Heimat Italien und konnte sich sechs Wochen in diesen halten. Das nach der Band benannte Debütalbum Overlaps erschien im September 2018 und wurde von Fabio Trentini (Guano Apes, Donots) produziert, der seinen ureigenen Mix aus 90er-Rock und Crossover in die Produktion einbrachte.

Frontfrau Gloria Piccinin zeichnet sich durch ihre gefühlvolle und zarte, aber dennoch kraftvolle und manchmal sogar schrill klingenden Stimme aus. Zusammen mit Gitarrist Marco Marinato bildet sie den künstlerischen Kopf der Band. Unterstützt werden die beiden von Bassist Stefano Galioto.

Während Marco und Stefano ihren musikalischen Hintergrund im Metal- und Alternative Rock Bereich sehen, kommt Sängerin Gloria eher aus dem melodischen Metal und Indie Rock. In den letzten Jahren haben Gloria und Marco mehr und mehr die Pop- und Alternative-Welt erkundet und mit einer Mischung aus Elektro-Pop mit Synthie-Gitarren und Gesangseffekten experimentiert.

Einige Elemente dieses Wandels sind im zweiten Album In Your Room (27. März 2020) zu hören, das bei Time To Kill Records erschienen ist und von Franco Fraccastoro (Boosta, Bloody Beetroots, etc.) produziert wurde.

Gloria schreibt die Texte und Melodien der Songs, die von Marco komplett arrangiert werden. In den letzten zwei Jahren haben die beiden eine perfekte Kombination aus Rock und Alt-Pop geschaffen, mit einer Menge elektrischer Einflüsse wie Pvris, Nothing But Thieves und Muse.