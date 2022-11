Time For Metal Adventskalender 2022: neues Design und 42 bestätigte Partner

In etwas weniger als zwei Wochen steigt wieder unser großer Time For Metal Adventskalender 2022. Wir haben dazu weitere Partner für euch gewonnen und wollen sie euch nicht vorenthalten:

SPV/Steamhammer, Napalm Records, Metalacker Open Air, Starkult Promotion, Pure Steel Records, MDD Records, Firma Beerenweine Riese GmbH & Co. KG, Sure Shot Worx, All Noir, Nailed To Obscurity, Go Down Records, superlifepromo, Sailor Entertainment, CMM GmbH, El Puerto Records und Mono Dual 721

Zudem haben wir für euch den Adventskalender bereits online und mit einem neuen, schicken Design versehen. Hier könnt ihr euch davon überzeugen: https://time-for-metal.eu/adventskalender-2022/

Anders als angekündigt, gehen wir von unserer Tradition von 26 Adventskalendertürchen weg und werden in diesem Jahr 25 Adventskalendertüren öffnen. Wir streichen jedoch nicht einfach eine Gewinnchance, sondern wir freuen uns, euch weitere Gewinnmöglichkeiten bieten zu können. Ihr könnt parallel zum Adventskalender Konzertkarten gewinnen: Zwischen den Feiertagen vom 26.12. bis 31.12. haben wir mit Lighthouse Home Entertainment Vertriebs GmbH was Cooles vorbereitet und unsere traditionelle Silvesterverlosung steigt wie im letzten Jahr gemeinsam mit Napalm Records. Doch das ist noch nicht alles, auch für unsere Winterverlosung im Januar haben wir mit dem Kulturzentrum Schlachthof Wiesbaden e.V. bereits einen Partner gefunden. Haltet die Augen weiter offen, wir werden in den nächsten Wochen mit diversen Verlosungen um uns herumschmeißen!

Alle bereits bestätigten Partner findet ihr hier: