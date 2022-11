Disillusion am 29.10.2022 im Frannz Club in Berlin

Event: Disillusion 2022

Bands: Disillusion

Ort: Frannz Club Berlin

Datum: 29.10.2022

Genre: Death Metal, Alternative Metal, Progressive Metal

Disillusion sind eine Leipziger Metal Band, die immer mehr Fans und Interessierte begeistert. Schon seit 2004 wirken die Todesmetaller und haben 2022 ihr neuestes Werk Ayam veröffentlicht. Nun sind sie damit auf kleiner Releasetour. Nachdem Disillusion 2019 kurz vor der Coronapandemie ihr letztes Konzert ebenfalls im Frannz Club in Berlin gespielt haben, stehen sie nun heute, am 29. Oktober, erneut hier auf der Bühne.

Sänger Andy erzählt, dass eigentlich am Abend vorher auch ein Gig in Hamburg geplant war, dieser aber wegen zu geringem Vorverkauf abgesagt werden musste. Umso mehr freut sich die Band, heute in Berlin genügend Publikum vor sich zu haben. Ausverkauft ist der Abend aber leider dennoch nicht.

Die Leipziger starten recht früh um 18:30 Uhr und unterhalten das Publikum für circa 1,5 Stunden. Im Gepäck haben sie einen bunten Mix aus alten Songs ihrer bisher veröffentlichten Alben Back To Times Of Splendor, Gloria und The Liberation. Wie es sich für eine Releasetour gehört, haben die Musiker aber natürlich auch die neuesten Stücke aus der jüngsten Platte Ayam eingepackt. Für den einen oder anderen Gänsehautmoment sorgen die beiden Gastmusikerinnen an Cello und Trompete. Letztere kommt vor allem beim Song Mountain so wunderbar zum Einsatz, dass ein ganz kleiner Moment der Stille nach dem letzten Ton im Frannz Club herrscht. So wie es immer ist, wenn großartige Musik endet. Gefolgt wird diese Stille aber schnell von ganz viel Jubel und Applaus, den sich Disillusion nach diesem Auftritt wirklich verdient haben.

Nach elf gespielten Songs auf der Setliste verabschieden sich die Leipziger auch schon wieder. Doch das Berliner Publikum lässt sie nicht so einfach gehen und fordert lauthals eine Zugabe. Disillusion lassen sich nicht lange bitten und folgen den Rufen. Mit Don`t Go Any Further und From The Embers, welches heute auch noch Live-Premiere feiert, klingt ein gelungener Abend im Frannz Club mit Disillusion aus.

Bleibt mir nur noch an die Metalszene und Liebhaber aller Genres zu appellieren: Kauft Tickets im Vorverkauf und geht zahlreich auf Konzerte! Was für eine Schande wäre es, würden Bands wie Disillusion nicht mehr touren können.