Sabaton: kündigen „The Symphony To End All Wars“ an

There’s no rest for the wicked: Nach dem großen internationalen Erfolg ihres letzten Meisterwerks The War To End All Wars bereiten sich Schwedens Kriegschronisten auf den nächsten Schritt in ihrer bemerkenswerten Karriere vor: Am 6. Mai veröffentlichen Sabaton The Symphony To End All Wars, welches die Megahits ihres #1-Albums in einer noch nie gehörten Schönheit und als monumentale und epische Soundtrack-Version präsentiert.

The Symphony To End All Wars wird als digitales Album, Black Single LP im Gatefold und Winter Wind Single LP im Gatefold [limitiert auf 1500 Einheiten] erhältlich sein.

The Symphony To End All Wars Tracklist:

1. Sarajevo (Symphonic Version)

2. Storm Troopers (Symphonic Version)

3. Dreadnought (Symphonic Version)

4. The Unkillable Soldier (Symphonic Version)

5. Soldier Of Heaven (Symphonic Version)

6. Hellfighters (Symphonic Version)

7. Race To The Sea (Symponic Version)

8. Lady Of The Dark (Symphonic Version)

9. The Valley Of Death (Symphonic Version)

10. Christmas Truce (Symphonic Version)

11. Versailles (Symphonic Version)

Um die Wartezeit etwas erträglicher zu gestalten, stellen Sabaton The War To End All Wars (History Edition) ab heute auch zum Streaming zur Verfügung. Diese spezielle Version von The War To End All Wars wurde am 4. März veröffentlicht und enthält gesprochene Kommentare mit zusätzlichen Informationen über den historischen Hintergrund der neuen Sabaton-Songs.

The War To End All Wars ist das zehnte Album der Band und das zweite Konzeptalbum von Sabaton über den Ersten Weltkrieg. Es erzählt Geschichten, Wunder und Grausamkeiten aus einer der dunkelsten Episoden der modernen Geschichte – und verbindet diese wahren Geschichten mit lautem, brutalem Heavy Metal.

Mit diesem Album kletterte die Band an die Spitze der internationalen Charts und sicherte sich die Nummer Eins in Deutschland, Schweden, Österreich, Polen, Ungarn und Finnland.

Dabei erzielten Sabaton in Deutschland, Finnland und Schweden die Top Position bereits das zweite Mal infolge, in Österreich, Polen und Ungarn ist es die erste Nummer Eins für die Band. Diese und weitere herausragende Resultate in anderen Märkten machten The War To End All War zum bisher erfolgreichsten Album der Schweden.

Die Band hat zudem vor Kurzem die neuen Tourdaten für The Tour To End All Tours bekannt gegeben. Den gesamten Tourplan findet ihr hier:

The Tour To End All Tours 2023

präsentiert von Cobra Agency

14.04. UK Leeds – First Direct Arena

15.04 UK London – The SSE Arena Wembley

16.04. UK Cardiff – Motorpoint Arena

18.04. UK Glasgow – The SSE Hydro

21.04. FR Paris – Zenith

24.04. DE Hamburg – Barclays Arena

25.04. LU Esch / Alzette – Rockhal

28.04. SE Stockholm – Avicii Arena

29.04. NO Oslo – Spektrum

30.04. DK Copenhagen – Royal Arena

02.05. DE Hannover – ZAG Arena

03.05. NL Amsterdam – Ziggo Dome

05.05. DE Berlin – Mercedes Benz Arena

06.05. DE Leipzig – Quarterback Immobilien Arena

07.05. AT Vienna – Stadthalle

12.05. DE Cologne – Lanxess Arena

13.05. BE Antwerp – Sportpaleis

15.05. DE Munich – Olympiahalle

18.05. EE Tallinn – Saku Arena

19.05. FI Helsinki – Ice Hall

20.05. FI Kuopio – Kuopio Hall

