Godsmack: neues Studioalbum „Lighting Up The Sky“ erscheint am 24.02.2023

Die mehrfach mit Platin ausgezeichnete, Grammy-nominierte Hard Rock Band Godsmack hat ihr achtes Studioalbum Lighting Up The Sky angekündigt, das am 24. Februar 2023 über BMG erscheinen wird. Die Veröffentlichung folgt auf das weltweit gefeierte und mit Gold ausgezeichnete 2018er-Album When Legends Rise, das in den USA gleich vier Nr.1-Singles hintereinander verzeichnen konnte.

Das von Sänger/Gitarrist Sully Erna und Andrew ‚Mudrock‘ Murdock (Avenged Sevenfold, Alice Cooper) co-produzierte Album Lighting Up The Sky zeugt von kraftvollem Storytelling. „Ich mag es, wenn ein Album einen von Anfang bis Ende auf eine Reise mitnimmt. Mir wurde schnell klar, dass es hier darum geht, die vollständige Geschichte eines Mannes zu erzählen, mit all ihren Höhen und Tiefen. Ich glaube, dass es eine Geschichte ist, mit der sich jeder auf einer menschlichen Ebene identifizieren kann, weil wir alle im Leben schon irgendetwas durchgemacht haben.“ Das Album erzählt vom Verlieben, von Hindernissen in Beziehungen und dem polarisierten politischen Klima, vom Zustand der Welt, von Verrat, Verbindungen, Rückschlägen und mehr. Es setzt sich außerdem mit der Idee des Vermächtnisses auseinander, mit dem, was wir hinterlassen; passend dazu, dass Erna schon mehrmals betont hat, dass Lighting Up The Sky das letzte Studioalbum der Band sein könnte.

Lighting Up The Sky Tracklist:

You And I Red White & Blue Surrender What About Me Truth Hell’s Not Dead Soul On Fire Let’s Go! Best Of Times Growing Old Lighting Up The Sky

Neben der Albumankündigung hat die Band auch den Opener des Albums You And I veröffentlicht, den ihr euch hier (Spotify) oder hier (Apple Music) anhören könnt. Der Track folgt auf die erste Singleauskopplung Surrender, die über fünf Millionen Streams erreicht hat und derzeit auf Platz 1 der Active Rock Radio Charts in den USA steht.

Mit einer über 20 Jahre andauernden Karriere und zahlreichen Charterfolgen, hat sich die Rockband aus Boston als Hardrock-Titan des 21. Jahrhunderts etabliert. Bis heute konnten Godsmack elf Nummer-1-Singles im US-Mainstream-Rockradio platzieren, darunter Bulletproof, Unforgettable, When Legends Rise und Under Your Scars, die allesamt vom letzten Album When Legends Rise stammen. Darüber hinaus hatten sie 20 Top-10-Hits in diesem Format – so viele wie kein anderer Act seit Februar 1999 – sowie vier Grammy-Nominierungen und wurden 2001 bei den Billboard Music Awards als Artist of the Year ausgezeichnet. Die Band hat weltweit über 20 Millionen Tonträger verkauft und sieben Studioalben veröffentlicht: Godsmack (1998), Awake (2000), Faceless (2003), IV (2006), The Oracle (2010), 1000hp (2014) und When Legends Rise (2018).

​​Das aus Massachusetts stammende Quartett – Sully Erna (Gesang, Gitarre), Tony Rombola (Gitarre), Robbie Merrill (Bass) und Shannon Larkin (Schlagzeug) – legt mit seinem achten Studioalbum Lighting Up The Sky ein weiteres klassisches Hit-Album vor und setzt damit den Siegeszug einer zu Recht gefeierten Karriere fort.

https://www.facebook.com/Godsmack

https://www.godsmack.com/