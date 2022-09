Godsmack: melden sich mit neuer Single „Surrender“ zurück

Die mehrfach für einen Grammy nominierte Hard Rock Band Godsmack hat mit der neuen Single Surrender, die via BMG erschien, einen ersten Vorgeschmack auf ihr kommendes achtes Studioalbum veröffentlicht. Der Track ist die erste Veröffentlichung der Band seit vier Jahren nach ihrem weltweit gefeierten und in den USA mit Gold ausgezeichneten 2018er-Albums When Legends Rise, das der Band Platz 1 der US-Hardrock-, Rock- und Alternative-Albumcharts bescherte.

„Surrender ist ein sehr klarer und trockener Song“, sagt Sänger und Gitarrist Sully Erna. „Es geht einfach um die Erschöpfung, die wir alle in Beziehungen manchmal empfinden, wenn sich Konflikte immer wieder wiederholen. An einem bestimmten Punkt in unserem Leben geben wir auf und lassen außer Acht, wer Recht oder Unrecht hat, wir wollen einfach nur, dass es AUFHÖRT! Also schwenken wir die weiße Fahne.“

Mit einer über 20 Jahren andauernden Karriere und zahlreichen Charterfolgen, hat sich die Rockband aus Boston als Hardrock-Titan des 21. Jahrhunderts etabliert. Bis heute konnten Godsmack elf Nummer-1-Singles im US-Mainstream-Rockradio platzieren, darunter Bulletproof, Unforgettable, When Legends Rise und Under Your Scars, die allesamt vom letzten Album When Legends Rise stammen. Darüber hinaus hatten sie 20 Top-10-Hits in diesem Format – so viele wie kein anderer Act seit Februar 1999 – sowie vier Grammy-Nominierungen und wurden 2001 bei den Billboard Music Awards als „Artist of the Year“ ausgezeichnet. Die Band hat weltweit über 20 Millionen Tonträger verkauft und sieben Studioalben veröffentlicht: Godsmack (1998), Awake (2000), Faceless (2003), IV (2006), The Oracle (2010), 1000hp (2014) und When Legends Rise (2018).

Godsmack werden ab kommender Woche in Europa auf Tour sein und auch vier Dates in Deutschland spielen.

05.10. Köln, Palladium

15.10. Offenbach, Stadthalle

16.10. Berlin, Columbiahalle

18.10. München, Zenith

Godsmack sind

Sully Erna – Gesang, Gitarre

Tony Rombola – Gitarre

Robbie Merrill – Bass

Shannon Larkin – Schlagzeug

