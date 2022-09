Them: veröffentlichen heute eine neue Single mit Video

Die Deutsch/Amerikanische Power/Thrash Metal Band Them veröffentlicht heute mit Retro 54 die neue Single und das dazugehörige Video aus dem kommenden Album Fear City.

Das Video ist hier zu sehen:

Fear City erscheint als CD DigiPak, LP Version in grünem Vinyl, CD/LP Bundle mit Shirt (nur im Steamhammer Shop), Download und Stream am 28. Oktober 2022 über SPV/Steamhammer: https://Them.lnk.to/FearCity

Checkt auch The Making Of Fear City Chapter II – No Continents Will Divide hier: https://youtu.be/eIu5_JKd8y8