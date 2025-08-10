Them: haben neue Single und Video veröffentlicht

Hand aufs Herz, irgendwie erinnert der raffinierte Spannungsbogen des neuen Them-Konzeptalbums Psychedelic Enigma an berühmte Horrorfilmklassiker: Die Power-Metal-Scheibe startet mit extrem harten, brutalen und schnellen Songs, spinnt dabei eine rätselhafte Story um ihren mysteriösen Hauptprotagonisten und lüftet dessen Geheimnis – ähnlich wie man es aus den Blockbustern The Others (mit Nicole Kidman) oder The Sixth Sense (mit Bruce Willis) kennt – erst ganz am Ende, in einem episch-progressiven Finale.

Dabei knüpft das Werk inhaltlich an die vier Vorgänger Sweet Hollow (2016), Manor Of The Se7en Gables (2018) Return To Hemmersmoor (2020) und Fear City (2022) an, zeigt sich musikalisch aber noch kraftvoller. „Auf Psychedelic Enigma gibt es nicht nur einige der rohesten und temporeichsten Nummern unserer Karriere, sondern auch kleine Soundexperimente und technische Kabinettstückchen“, beschreibt Gitarrist Markus Ullrich das aktuelle Album und verweist auf den legendären Toningenieur Randy Burns (Megadeth, Kreator, Possessed): „Randy hat unseren neuen Songs einen ultra-aggressiven Sound verpasst, und wenn eine Koryphäe wie er so etwas macht, hat dies natürlich gute Gründe.“

Ohne Zweifel haben Markus Ullrich, Sänger KK Fossor, Gitarrist Markus Johansson (Sylencer, 4ARM), Bassist Alexander Palma und Keyboarder Richie Seibel (Lanfear, Ivanhoe) das Energie-Level ihrer Songs mit Psychedelic Enigma noch einmal gesteigert. „Für uns ist dies kein Stilbruch, sondern ein bewusster Schritt zu größerer Dynamik und stärkeren Extremen“, erklären die Them-Musiker. Psychedelic Enigma ist nicht einfach nur ein neues Them-Album, sondern das bis dato couragierteste und detailreichste Werk dieser überaus bemerkenswerten Band!

Die Debüt-Single Catatonia ist eine furiose Nummer mit eingängigen Hooklines. Die Katatonie wird nach 17 Jahren unterbrochen.

Psychedelic Enigma Tracklist:

1. Ad Rem

2. Catatonia

3. An Evil Deed

4. Reverie

5. Remember To Die

6. Silent Room

7. Psychonautic State

8. The Scarlett Remains

9. Electric Church

10. Echoes Of The Forgotten Realm

11. Troubled Minds

12. Delirium

Psychedelic Enigma erscheint am 24. Oktober 2025 über Steamhammer/SPV als CD Digipak, 2LP Gatefold Version (inkl. 3 Bonustracks) und Digital.