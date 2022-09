Polyphia: präsentieren ihre neue Single + Video „Ego Death“ feat. Steve Vai

Die für ihren genreübergreifenden, elektrisierenden Instrumental-Sound gefeierte Band Polyphia präsentiert eine weitere Single aus dem kommenden Studioalbum – und holt sich dafür gleich zwei Grammy-Gewinner an ihre Seite: Den neuesten Song Ego Death haben Polyphia zusammen mit dem legendären Gitarrenvirtuosen und Komponisten Steve Vai aufgenommen – der Grammy-Gewinner ist weltbekannt für seine Aufnahmen mit Frank Zappa, Mary J. Blige, Motörhead, Alice Cooper und Co. Darüber hinaus ist auch der ebenfalls mit einem Grammy-ausgezeichnete Produzent und Trompeter Brasstracks auf dem neuen Track zu hören. Das dazugehörige Album Remember That You Will Die erscheint am 28. Oktober 2022 bei Rise Records und kann bereits vorbestellt werden.

Sowohl Steve Vai als auch Brasstracks sind auch im grandiosen Performance-Video zu Ego Death zu sehen, das parallel zum Single-Release Premiere feierte. Gedreht wurde der neue Clip in Los Angeles. Hier reinschauen:

Bei Ego Death handelt es sich um einen weiteren Albumvorboten, nachdem die US-Amerikaner zuletzt bereits die gefeierten Vorabsingles ABC featuring Sophia Black, Neurotica und Playing God veröffentlicht hatten, die ihnen kombiniert bislang mehr als 49 Millionen Streams bescherten.

Zu den vielen Gästen, die an Remember That You Will Die mitgewirkt haben, zählen neben Brasstracks und Steve Vai unter anderem auch $not und Chino Moreno (Deftones). Produziert von den beiden Gitarristen der Band, Tim Henson und Scott LePage, sind auf dem vierten Album außerdem Gastproduktionen von Rodney Jerkins (Michael Jackson, Destiny’s Child, Lady Gaga), Judge (Migos & Marshmello, blackbear, Young Thug), ihrem angestammten Kreativpartner Y2K (Doja Cat, Remi Wolf, Tove Lo) sowie von Johan Lenox (Kanye, Finneas) zu hören. Insgesamt vereint Remember That You Will Die 12 neue Tracks.

Remember That You Will Die Tracklist:

1. Genesis feat. Brasstracks

2. Playing God

3. The Audacity feat. Anomalie

4. Reverie

5. ABC feat. Sophia Black

6. Memento Mori feat. Killstation

7. Fuck Around And Find Out feat. $not

8. All Falls Apart

9. Neurotica

10. Chimera feat. Lil West

11. Bloodbath feat. Chino Moreno

12. Ego Death feat. Steve Vai