Polyphia: veröffentlichen ihr Album und ein neues Video

Remember That You Will Die, das vierte Studioalbum der genreübergreifenden Instrumentalband Polyphia, ist seit Freitag über Rise Records erhältlich.

Das Album enthält Kollaborationen mit $not, Chino Moreno (Deftones), Brasstracks, Steve Vai und mehr. Neben den Produktionen von den Gitarristen Tim Henson & Scott LePage, enthält das Album Beiträge von Rodney Jerkins (Michael Jackson, Destiny’s Child, Lady Gaga), Judge (Migos & Marshmello, Blackbear, Young Thug), dem langjährigen Kollaborateur der Band Y2K (Doja Cat, Remi Wolf, Tove Lo), Johan Lenox (Kanye, Finneas) und noch weiteren Künstlern auf bestimmten Tracks des Projektes.

Zusammen mit der Album-Veröffentlichung präsentiert die Band ein animiertes Video zu Fuck Around And Find Out feat. $not, das von 3D-Künstler/Animateur Dugan Warmoth (Lil Nas X, Future, BET Awards) erstellt wurde. Die zuvor veröffentlichten Singles Ego Death featuring Steve Vai, ABC featuring Sophia Black, Neurotica und Playing God haben zusammen bereits mehr als 56 Millionen Streams weltweit erreicht.

Polyphia sind auf dem Cover der Dezember-Ausgabe von Guitar World mit Steve Vai und der Herbst-Ausgabe von Alternative Press zu sehen.

Die Band hat außerdem die Daten für ihre Deutschland-Tournee im nächsten Frühjahr bekannt gegeben. Tickets sind ab sofort im Handel erhältlich.

Polyphia Tourdates:

17.05.2023 Hamburg – Fabrik

18.05.2023 Berlin – Kesselhaus

20.05.2023 Leipzig – Täubchenthal

21.05.2023 Köln – Essigfabrik

22.05.2023 München, Backstage Werk

