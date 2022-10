Polyphia: 2023 mit neuem Album bei uns auf Tournee

Die für ihren genreübergreifenden, elektrisierenden Instrumental-Sound gefeierte Band Polyphia präsentierte mit Ego Death (feat. Steve Vai) kürzlich eine weitere Single aus dem kommenden Studioalbum Remember That You Will Die, das am erscheint am 28. Oktober 2022 bei Rise Records erscheint.

Nachdem die US-Amerikaner zuletzt bereits die gefeierten Vorabsingles ABC featuring Sophia Black, Neurotica und Playing God veröffentlicht hatten, die ihnen kombiniert bislang mehr als 50 Millionen Song-Streams bescherten, toppte die jüngste Single in Sachen Aufmerksamkeit nochmals alle vorausgegangenen und verzeichnete nach nur 24 Stunden Plattform-übergreifend bereits 5 Millionen Zugriffe, was sich mittlerweile verdoppelt hat.

Die Band ist über ihren eigenwilligen, komplexen instrumentalen Ansatz einfach eine absolute Klasse für sich und entwickelt sich zu einer Art Phänomen.

Zu den vielen Gästen, die auf der kommenden Platte Remember That You Will Die mitgewirkt haben, zählen neben Brasstracks und Steve Vai unter anderem $not und Chino Moreno (Deftones).

Im neuen Jahr kehren Polyphia mit ihrem neuen Material im Gepäck endlich auch auf unsere Bühnen zurück und spielen die folgenden Shows:

17.05.2023 Hamburg – Fabrik

18.05.2023 Berlin – Kesselhaus

20.05.2023 Leipzig – Täubchenthal

21.05.2023 Köln – Essigfabrik

22.05.2023 München, Backstage Werk

Der VVK startet in Kürze, Tickets gibt es ab Freitag, den 21.10. u.a. im Web unter www.eventim.de/polyphia

Weitere Infos zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: