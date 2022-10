Fiddler’s Green: veröffentlichen “Seven Holy Nights” am 25.11.22

Der Duft der im Ofen brutzelnden Weihnachtsgans zieht verlockend und schwer durch das Haus. Draußen tanzen die Schneeflocken und verwandeln die Natur in ein Winterwunderland. Der Inhalt des Plätzchentellers ist schon längst im eigenen Magen gelandet und verursacht eine bleierne Sättigung … Das Beste was man in dieser Situation machen kann, ist entweder der Gang ins nächste Irish Pub, um mit viel Stout und Whiskey Bauch und Hirn in Einklang zu bringen – oder aber das neue Fiddler’s Green Album einzulegen und sich auf die akustische Reise ins wohlig-rauhe weihnachtliche Irland zu begeben.

Auf Seven Holy Nights finden sich nahezu alle Klassiker der englischsprachigen Weihnachtssongs. Von White Christmas über Rudolph The Red Nosed Reindeer bis hin zu 12 Days Of Christmas ist eine Whiskey-geschwängerte Weihnachtsstimmung garantiert! Auch Songs wie Danny Boy oder Mull Of Kintyre passen sich perfekt in die musikalische Glühweinflucht ein.

Dass Fiddler’s Green aber auch durchaus selbst in der Lage sind, Weihnachtslieder mit Klassikerqualitäten zu schreiben zeigen sie mit 7 Holy Nights, dem Titelsong aus eigener Feder. Augenzwinkernd wird hier die sehr ausschweifende Weihnachtsfeier im Hause Fiddler’s Green geschildert – kann man meinen.

Für alle, die ihren Heiligen Abend lieber im Pub als mit Tante Erna oder Onkel Willi unterm ewig gestrigen Weihnachtsbaum verbringen wollen ist dieses Meisterwerk ein absolutes Muss!

Seven Holy Nights Tracklist:

1. Merry Christmas Everyone

2. Merry Christmas Everybody

3. Mull Of Kintyre

4. I Saw Three Ships

5. Twelve Days Of Christmas

6. God Rest Ye Merry, Gentlemen

7. Lord Of The Dance

8. White Christmas

9. Danny Boy

10. Stop The Cavalry

11. Jingle Bells

12. Rudolph, The Red-Nosed Reindeer

13. Seven Holy Nights

Die Band wird auch dieses Jahr noch ihren Speedfolk in deutsche Hallen und Clubs verbreiten. Ab Oktober werden auf der Herbsttour nicht nur die letzten Jubiläumsshows in Bremen, Nürnberg und München nachgeholt, sondern Fiddler‘s Green kommen für einige ausgewählte Konzerte auch in die Städte, in denen sie 2020/21 aufgrund der bekannten Umstände leider nicht auftreten konnten.

Fiddlers Green – 3 Cheers For Almost 33 Years

21.10.2022 Krefeld – Kulturfabrik

22.10.2022 Bremen – Schlachthof

28.10.2022 Wilhelmshaven – Pumpwerk

29.10.2022 Coesfeld – Fabrik

11.11.2022 Jena – F-Haus

12.11.2022 Affalter – Linde

18.11.2022 Kaiserslautern – Kammgarn

19.11.2022 Dortmund – PLWM

25.11.2022 Vacha – Vachwerk

26.11.2022 Burglengenfeld – VAZ

02.12.2022 AT- Wien – Szene

03.12.2022 AT- Wörgl – Komma

08.12.2022 München – Backstage Werk

09.12.2022 Nürnberg – Hirsch

10.12.2022 Neumünster – Walhalla Festival

Tickets gibt es unter: https://www.shepherdsjumble.de/de/

www.fiddlers.de

www.facebook.com/speedfolk

www.instagram.com/fiddlersgreen_official