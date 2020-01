Unprocessed: verkünden massig Livedates für Februar und März

Die deutschen Progressive Metal-Shootingstars Unprocessed haben neue Live-Termine für das Frühjahr 2020 angekündigt. Ab dem 7. Februar in Irland wird die Band die amerikanischen Crossover-Giganten Polyphia bei allen europäischen Terminen bis zum 26. Februar in den Niederlanden supporten. Im Anschluss an die Tournee wird das 5er-Team in den Flieger nach China steigen und im März 10 Headlinetermine im „Reich der Mitte“ spielen.

Polyphia Support UK/EU 2020

07/02 – IE – Dublin – The Grand Social

08/02 – IE – Dublin – The Grand Social

09/02 – UK – Belfast – The Empire Music Hall

11/02 – UK – Manchester – Gorilla

12/02 – UK – Glasgow – St. Luke’s

13/02 – UK – Birmingham – The Mill

14/02 – UK – Bristol – The Trinity Center

15/02 – UK – London – O2 Academy Islington

17/02 – DE – Cologne – Gebäude 9

18/02 – DE – Wiesbaden – Kesselhaus

19/02 – DE – Munich – Ampere

20/02 – DE – Leipzig – Naumann’s

21/02 – DE – Berlin – Cassiopeia

22/02 – DE – Hamburg . Bahnhof Pauli

24/02 – FR – Paris – La Boule Noire

25/02 – BE – Antwerp – TRIX

26/02 – NL – Haarlem – Patronaat

Headline Tour China 2020

29/02 – CN – Hangzhou – Mao

01/03 – CN – Xiamen – Real Live

02/03 – CN – Shenzhen – B10

03/03 – CN – Gouangzhou – SD

04/03 – CN – Wuhan – Vox

05/03 – CN – Chongqing – Nuts

06/03 – CN – Chengdu – Little Bar Space

07/03 – CN – Xi’An – The Rule

08/03 – CN – Beijing – 13Club

09/03 – CN – Shanghai – YYT Park

Im August 2019 veröffentlichten Unprocessed ihr Durchbruch-Album Artificial Void, welches der gefeierte Nachfolger des 2018er Debüts Covenant ist.

Artificial Void ist erhältlich als exclusive bundles, limitierte 2-LP, CD und Digital: https://Unprocessed.lnk.to/ArtificialVoid

Artificial Void Tracklist:

1. Prototype

2. Artificial Void

3. Ruins

4. Fear

5. Abandoned

6. House Of Waters

7. Avatar

8. Antler’s Decay

9. Down The Spine

10. Another Sky

11. The Movements, Their Echoes

12. Closure