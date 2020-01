Katatonia: Fans entscheiden über Setlist beim Prognosis Festival

Die Zeit ist gekommen – Katatonia steigen aus ihrem Grab hervor.

Nach ihrer Kreativpause bis Anfang 2018 haben die schwedischen Soldiers Of Sorrow bereits angekündigt gehabt, dass sie sich im Herbst ins Studio zurückziehen würden, um zu den ersten Frühjahrslichtern des neuen Jahrzehnts mit ihrem elften Album aufzuwarten und die Welt erneut in melancholischen Melodien zu ertränken.

Heute freut sich die Band bekannt geben zu können, dass sie ein exklusives „By Request“-Set auf dem diesjährigen Prognosis-Festival spielen werden.

Das am 20. und 21. März stattfindende Festival steigt im Effenaar Komplex von Eindhoven/Niederlande, ist somit auch gut für international anreisende Fans erreichbar und ist somit der perfekte Platz für dieses einmalige Katatonia-Erlebnis. Denn an dem Abend bestimmt IHR die Setlist der Headlineshow, also schaut auf der Voting-Page vorbei und gebt Eure Stimme für eure Lieblingstracks ab, die ihr schon immer mal live erleben wolltet: https://forms.gle/wJ6woSkXC9uvefdN7

Gitarrist Anders ‚Blakkheim‘ Nyström kommentiert:

„Wir freuen uns darauf, im Frühling beim Prognosis Festival in Eindhoven spielen zu können und haben uns etwas ganz Spezielles für das Event ausgedacht: Ein „By Request“-Set. Also schaut bei dem Link vorbei, wählt eure 10 Lieblingssong aus und betet, dass andere denselben guten Musikgeschmack haben wie ihr!“

Sichert euch jetzt Tickets zu dem Festival: https://prognosis-festival.com

Bevor das neue Album zum Pre-Order bereitsteht, könnt Ihr hier noch eine 10-Jahre-Jubiläumsversion von Night Is The New Day sowie zahlreiche andere Merchartikel bestellen: https://www.omerch.eu/shop/katatonia

Weitere Infos zu Katatonia:

Homepage – Facebook – Twitter – OMerch