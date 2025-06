Katatonia: veröffentlichen neue Single „Wind Of No Change”

Katatonia, die schwedischen Meister melancholischer Schwere, veröffentlichen mit Wind Of No Change die finale Single aus ihrem neuen Album Nightmares As Extensions Of The Waking State, das heute über Napalm Records erscheint! Wind Of No Change vereint subtile elektronische Texturen mit den charakteristisch atmosphärischen Klanglandschaften von Katatonia und geht einher mit einem offiziellen Musikvideo, das die düstere Stimmung des Tracks perfekt aufgreift.

Mit ihrem letzten Studioalbum Sky Void Of Stars stiegen Katatonia in mehreren Ländern in die Top 5 der offiziellen Charts ein. Nightmares As Extensions Of The Waking State markiert nun das nächste Kapitel in der über 30-jährigen Bandgeschichte – eine fortwährende Evolution, getragen von Tiefe, Atmosphäre und emotionaler Wucht.

Nach ausgewählten Festivalauftritten im Sommer, unter anderem beim Wacken Open Air, starten Katatonia im Herbst ihre große Headliner-Tour durch Europa und das Vereinigte Königreich. Begleitet werden sie dabei von ihren Labelkollegen Evergrey sowie Klogr. Ab dem 11. November entfesselt die Band ihre Magie in insgesamt 31 Städten, bevor die Reise am 20. Dezember mit einem triumphalen Finale in Stockholm, Schweden, endet.

Jonas Renkse zu Wind Of No Change:

„Über die Schleier der Abenddämmerung getragen, erreicht euch nun unsere dritte und letzte Single Wind Of No Change. Der Pfad, den dieses Album beschritten hat, findet hier seinen feierlichen Höhepunkt – und ihr, ihr steht nun auf der Spitze des sich erhebenden Grabes. Sing praise!

Nightmares As Extensions Of the Waking State besticht durch eine glasklare Produktion, die das Zusammenspiel von Stille und Intensität eindrucksvoll in Szene setzt. Der Kontrast aus schweren Riffs, feinen Gitarrenharmonien, sphärischen Synthesizern und atmosphärischen Nuancen erzeugt eine fesselnde Spannung. Songs wie Thrice und Warden pulsieren voller Dynamik, während Lilac hypnotische Rhythmen und progressive Elemente beschwört und der atemberaubende Titel Efter Solen (dt. Nach der Sonne) mit schwedischem Text und einer minimalistischen, aber eindringlichen Instrumentierung überzeugt.

Auch nach über 30 Jahren gelingt es den Schweden, das emotionale Spektrum ihres Genres neu zu definieren. Mühelos bewegen sie sich zwischen ergreifender Verletzlichkeit und künstlerischer Größe. Ihre Musik ist ehrlich und unverfälscht – ein Klang aus den nordischen Weiten, geformt für eine Welt, die einen Neuanfang braucht. Nightmares As Extensions Of The Waking State ist ein eindrucksvolles Zeugnis dieser unvergleichlichen Kunst und entfaltet seine volle emotionale Wucht in jeder einzelnen Note. Das Album wurde von Jonas Renkse produziert, aufgenommen von Lawrence Mackrory bei NBS Audio und The City of Glass, gemischt von Adam Noble und gemastert von Robin Schmidt bei 24-96 Mastering.

Nightmares As Extensions Of The Waking State Tracklist:

1. Thrice

2. The Liquid Eye

3. Wind Of No Change

4. Lilac

5. Temporal

6. Departure Trails

7. Warden

8. The Light Which I Bleed

9. Efter Solen

10. In The Event Of

Nightmares As Extensions Of The Waking State ist in folgenden Formaten erhältlich:

• 1-LP Liquid Vinyl RED/BLACK, incl. 12inch Booklet 12p – strictly limited to 200 copies worldwide (Napalm Records Mailorder only) – SOLD OUT!

• Wooden Box, incl. Mediabook + Bonus Bluray Atmos Mix, exclusive Art Print, Cloth Bag – strictly limited to 500 copies worldwide (Napalm Records Mailorder only)

• Die Hard 1-LP Inkspot RED/BLACK, incl. 12inch Booklet 12p, Artprint 12inch – strictly limited to 400 copies worldwide (Napalm Records Mailorder only) – SOLD OUT!

• 1-LP Gatefold Solid GOLD, incl. Lyric Sheet – strictly limited to 400 copies worldwide (Napalm Records Mailorder only) – LAST COPIES!

• 1-LP Gatefold Marbled Translucent ORANGE/BLACK, incl. Lyric Sheet (Band Shop only)

• 1-LP Gatefold BLACK, incl. Lyric Sheet

• 1-CD Mediabook, incl. Bonus Track & Remix + extended 24p Booklet

• 1-CD Digisleeve, incl. 16p Booklet

• Digital Album

Experience Katatonia live 2025:

Katatonia UK & Europe Tour 2025 mit Evergrey & Klogr:

11.11.25 FI – Tampere / Tavara-asema

12.11.25 FI – Helsinki / House of Culture

14.11.25 NO – Oslo / Rockefeller

15.11.25 SE – Göteburg / Pustervik

16.11.25 DE – Hamburg / Gruenspan

18.11.25 PL – Warschau / Progresja

19.11.25 DE – Berlin / Huxleys

20.11.25 DE – Leipzig / Täubchenthal

21.11.25 CZ – Prag / Palac Akropolis

22.11.25 AT – Wien / Simm City

24.11.25 DE – München / Backstage Werk

25.11.25 DE – Stuttgart / LKA Longhorn

27.11.25 IT – Mailand / Alcatraz

28.11.25 CH – Zürich / Komplex

29.11.25 FR – Lyon / La Rayonne

01.12.25 ES – Madrid / BUT

02.12.25 ES – Barcelona / Salamandra

03.12.25 FR – Toulouse / Le Metronum

05.12.25 UK – London / Electric Ballroom

06.12.25 UK – Glasgow / Garage

07.12.25 UK – Manchester / Academy 2

08.12.25 UK – Bristol / SWK

10.12.25 FR – Paris / Le Trabendo

11.12.25 LU – Luxemburg / Rockhal

12.12.25 DE – Frankfurt / Batschkapp

13.12.25 DE – Köln / Live Music Hall

14.12.25 NL – Amsterdam / Melkweg Max

16.12.25 BE – Antwerpen / Trix

18.12.25 DK – Kopenhagen / Amager Bio

19.12.25 SE – Karlstad / Nöjesfabriken

20.12.25 SE – Stockholm / Fållan

Tickets sind ab sofort erhältlich.

Festivals 2025:

22.06.25 BE – Dessel / Graspop Metal Meeting

05.07.25 DE – Mühlheim / Castle Rock

06.07.25 TR – Istanbul / Headbanger’s Weekend

26.07.25 PL – Ostrów Wielkopolski / Ostrów Rock Festival

30.07.25 RO – Braşov / Rockstadt Extreme Fest

01.08.25 DE – Wacken / Wacken Open Air

22.08.25 IT – Marina Di Altidona / Wondergate (Parco dei Due Ponti)

Katatonia sind:

Jonas Renkse – Vocals

Niklas Sandin – Bass

Daniel Moilanen – Drums

Nico Elgstrand – Guitar

Sebastian Svalland – Guitar