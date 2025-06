FireForce: melden sich mit brandneuer Combat-Metal-Videosingle „The Battle Of Ramadi“ zurück

Vier Jahre nach ihrem letzten Studioalbum Rage Of War kehrt die belgische Combat-Metal-Band FireForce mit ihrem brandneuen Song The Battle Of Ramadi zurück! Episch, wütende Blast Beats und Heavy Power Metal, inspiriert von historischen Ereignissen, Krieg und Mythologie, vereint der neue Song in bester FireForce-Manier alle Trademarks der Band.

FireForce schreiben über den Song: „Hier geht es um den Kampf zwischen einer regulären Armee und Gegnern, die wie Geister zwischen den Ruinen wandeln und nicht nach den üblichen Regeln kämpfen. Und um die Frustration und Emotionen der beteiligten Soldaten.“

FireForce sind:

Søren Adamsen – Vocals

Erwin Suetens – Gitarre

Marcus Forstbauer – Solo Gitarre

Serge Bastaens – Bass

Christophe De Combe – Drums