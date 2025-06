The Other: kündigen neues Album „Alienated“ für den 31.10.2025 an

Achtung, Erdlinge! The Other kehren zurück – mit neuem Album Alienated!

Fünf lange Jahre nach ihrem Chart-Album Haunted schlagen Europas bekannteste Horror-Punk-Rocker The Other wieder zu – und zwar an dem einzig wahren Datum für ein Comeback aus der Gruft: Halloween!

Am 31. Oktober erscheint das brandneue Studioalbum Alienated, ein düster-melodisches Manifest der Entfremdung – passend zur apokalyptischen Gegenwart und dem Wunsch, dem weltlichen Irrsinn zu entfliehen.

Mit neuem Line-Up, frischem Blut und geladenen Lasern besinnt sich die Band auf ihre unsterblichen Stärken: Straight-to-the-point Horror Punk, hymnische Hooks und eine Atmosphäre so finster wie eine Sternstation mit ungebetenen Gästen. Sänger und Shuttle-Pilot Rod Usher schart eine neue Grusel-Gang für den Aufbruch in neue Welten um sich: Die Raum-Reisenden nennen sich J. Ends (Gitarre), Van Tom (Gitarre) und Jag Boone (Drums). Zurück aus dem Grab und wieder am Vier-Saiten-Sarg: Original-Bassist Andy Only.

Als kleinen Vorgeschmack präsentieren The Other jetzt das brandneue Cover-Artwork – ein echter Blickfang zwischen Retro-Sci-Fi und alptraumhafter Isolation. Wer sich traut, darf ab dem 5. Juni schon zuschlagen und vorbestellen: Exklusive Bundles und Vinyl-Farben gibt es im Band-Shop auf theother.hamburgrecords.com zu reservieren.

Mit dabei auch die streng limitierte The Other 7” Vincent Price – Master Of Menace, dem Titelsong der anstehenden Vincent Price Dokumentation mit u.a. Alice Cooper, Rob Zombie, Viktoria Price, Mick Garris, Joe Dante uvm. Ab dem 29.11.25 im Kino.

Noch mehr Grusel gefällig? Zum Release von Alienated scharen The Other ein Line-Up der spuktakulärsten Art um sich – für ihre legendäre Hell Nights Tour. Neben den Gastgebern mit dabei: Wednesday 13, Blitzkid und Calabrese.

28.10.2025 DE Berlin, Astra

29.10.2025 DE Hamburg, Große Freiheit 36

30.10.2025 DE Hannover, Faust

31.10.2025 DE Köln, Carlswerk

01.11.2025 DE Leipzig, Felsenkeller

Vorsicht, der VVK hat bereits begonnen!

Außerdem zu sehen sind The Other diesen Sommer hier:

14.08.2025 DE Torgau – Stella Nomine Festival

Alienated erscheint am 31. Oktober 2025 Der Horror ist zurück. Und er ist nicht von dieser Welt.

Seht außerdem hier das kürzlich veröffentlichte Musikvideo zu Dancing With Tears In My Eyes, eine kraftvolle Interpretation des Ultravox-Klassikers: