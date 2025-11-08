The Other – Alienated

Band: The Other

Ort: Nordrhein-Westfalen

Album: Alienated

Label: Massacre Records / Fiend Force Records

Release: 31.10.2025

Genre: Punk Rock, Horror Punk

Link: https://www.theother.de/

Bandmitglieder:

Gesang– Rod Usher

Gitarre – J. Ends

Gitarre – Van Tom

Bass – Andy Only

Schlagzeug – Jag Boone

Tracklist:

Hellfire I Give You The Creeps A Ghost From The ’80s Hier Sein I Need Blood Alienated In The End Horror Movie Monster The Witch From Outer Space Don’t Be Afraid Of The Night Batcave I Know Your Name Die Human Die

Wie die großartigen Edgar-Allen-Poe-Verfilmungen mit Vincent Price geht die illustre Geschichte von The Other in ein weiteres Kapitel – das neunte, benannt Alienated – und ist immer noch ein Grund, pathetische Texte, ausufernde Chöre und hymnische Refrains mit Kerzenschein abzufeiern. Metal, Pop, Gothic und Punk Rock in einer Dreiviertelstunde ohne Fehl und Tadel vereint. Vampire, Monster, Fledermäuse, Spinnen, und Liebe tummeln sich in den 13 Kompositionen, dass es eine wahre Freude ist. Mit alten und neuen Mitstreitern zelebriert Rod Usher unnachahmlich die Romantik des Horrors.

Mit dem typischen Horror-Punk-Song Hellfire startet der düster-beschwingte Reigen. Schon mit I Give You The Creeps erreichen The Other den ersten Höhepunkt. Das Stück trieft nur so vor schwärmerischem Pathos und Klischees in Blutrot, eine rasende Hymne voller Oh-ohs und 80er-Feeling. Veredelt wird die ausgelassene Stimmung mit A Ghost From The ’80s, das all den coolen Slashern und Monstern aus der großartigsten aller Dekaden ein überschwängliches Denkmal setzt. Ein Loblied mit herzergreifenden Melodien wie eine Filmszene, in der wollüstige Leidenschaft in rasende Eifersucht mündet.

Deutsch war nie die große Ausdrucksform der Poetik der Gänsehaut. So ist auch Hier Sein zu schmalzig, zu melodramatisch, um wahr zu sein. Dafür wird im Nachgang die Lust auf Blut mit I Need Blood auf vollmundig metallische Art und Weise befriedigt. Bevor Rod Usher und Kapelle ein Preislied auf die Außerirdischen, die Ausgestoßenen, die Unverstandenen anstimmen. Wir sind Alienated, wir sind wunderschön! Wir träumen sehnsüchtig vom Ende, mit dem alles wieder gut wird – In The End. Denn das Ende ist auch immer ein Neubeginn, in diesem Fall für die folgenden sechs der insgesamt 13 Grusel-Lieder.

Lässig und selbstverliebt wie Dracula, ganz im Stile von The Damned, steigern sich The Other in einen Breitwand-Chorus in satten Technicolor-Farben. Wer wäre nicht gerne ein Horror Movie Monster? Und würde der Nacht die dunklen Ecken und formlosen Schatten nehmen? Sodass das dunkle Pendant des Tages frei von unaussprechlichen Ängsten ist. Wo Macho-Macker eine Männerhöhle brauchen, um richtig Mann sein zu können, reicht uns eine Batcave, in der wir die dunklen Facetten in uns zelebrieren können und in Hurra-Chören das Ende der Menschheit herbeisehnen. Die Human Die: rheinländisch für Die Monster Die!