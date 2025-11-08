Abscess: veröffentlichen drei Alben als neu remasterte CD-Editionen inklusive Bonustracks

Peaceville Records taucht diesen Dezember mit einer Sonderreihe von CD- und Vinyl-Reissues in die abgründige Welt des kranken Gore Metal von Abscess ein. Die drei Alben der Band – Through The Cracks Of Death, Horrorhammer und Dawn Of Inhumanity – erscheinen als neu remasterte CD-Editionen, die eine Reihe von bisher unveröffentlichten Bonustracks enthalten. Darüber hinaus wird Dawn Of Inhumanity eine limitierte 15. Jubiläums-Edition auf farbigem Vinyl erhalten, die am 12. Dezember veröffentlicht wird.

„Insane music for insane people! Abscess is back in convenient reissue form to make your day and ruin it at the same time. These releases are jam packed with bonus material just like an infected tick about to burst in your skin. Who doesn’t want that?!” – Chris Reifert

Im Jahr 2002 unterschrieben Abscess bei Peaceville Records und nahmen eine Trilogie von Alben auf, bestehend aus Through The Cracks Of Death, Horrorhammer und abschließend mit dem Abschiedsalbum Dawn Of Inhumanity aus dem Jahr 2010. Diese neuen CD-Wiederveröffentlichungen der lange vergriffenen Alben enthalten bemerkenswerterweise eine umfangreiche Auswahl an Bonusmaterial aus dem eher obskuren Katalog und Archiv der Band, einschließlich Raritäten aus verschiedenen 7”-Singles, Demos und Split-Veröffentlichungen. Jedes Album enthält zudem remasterten Sound, bereitgestellt von Greg Wilkinson in den Earhammer Studios.

Abscess aus Oakland, Kalifornien, wurde 1994 gegründet und lässt sich am besten als Sickodelic Gore Metal beschreiben. Chris Reifert und Danny Coralles sind beide langjährige Mitglieder der Death Metal Legenden Autopsy, die in den frühen 90er Jahren vier Alben bei Peaceville veröffentlichten, bevor sie 2009 triumphal aus dem Grab zurückkehrten. Chris begann seine Karriere in den 80er Jahren mit der einflussreichen Extreme-Metal-Band Death. Nach der ursprünglichen Auflösung von Autopsy in den 90er Jahren übernahm Abscess (mit der Kernbesetzung, die durch Clint Bower ergänzt wurde) das Erbe der Extremität und Berühmtheit und erreichte mit einer Reihe von Alben und 7”-Veröffentlichungen neue Tiefen über einen Zeitraum von 15 Jahren.