Nightfall: veröffentlichen im Vorfeld ihrer anstehenden Europatour das neue Video zu „The Traders Of Anathema“

Die griechischen Pioniere des Blackened-Death Metal, Nightfall, haben ein beeindruckendes neues Video zu The Traders of Anathema veröffentlicht, einem der kraftvollsten Momente ihres hochgelobten, kürzlich erschienenen Albums Children Of Eve. Der Song fungiert als klimatischer Hymnus an Judas Iskariot, eine Figur, die von Nightfall als der ultimative Rebell und tragischer Verräter neu interpretiert wird – mit brennenden Riffs und einem gewaltigen Refrain, der für die Bühne geschaffen ist.

Das Video ist jetzt erschienen, während die Band sich auf ihre bevorstehende Europatour vorbereitet, bei der sie zusammen mit Possessed, Terrorizer, Massacre und Ater auftreten wird. Dies markiert die mit Spannung erwartete Rückkehr von Nightfall auf die Bühnen des Kontinents, die durch einen besonderen Auftritt beim Eindhoven Metal Meeting hervorgehoben wird.

Das Video zu The Traders Of Anathema kann hier angesehen werden:

Produziert von Efthimis Karadimas und Fotis Benardo in den Devasoundz Studios in Athen und gemischt sowie gemastert von Jacob Hansen (Volbeat, Amaranthe, The Black Dahlia Murder), exemplifiziert der Song die monumentale Produktion und konzeptionelle Tiefe von Children Of Eve: ein Album, das Glauben, Schuld und Rebellion durch grandiose Refrains und gotische Wut konfrontiert.

Über die lyrische Intensität hinaus dient das Video als Sammelpunkt für die mit Spannung erwartete Rückkehr der Band auf die Bühne. Nach einer langen Phase der Introspektion und Genesung – während der Efthimis offen über seine Kämpfe mit Depressionen sprach und die Initiative Metal Music Against Depression (MMaD) mit der European Alliance Against Depression ins Leben rief – ist Nightfall werden die Bühnen mit ihrer Botschaft von Resilienz und des Widerstands zurückzuerobern.

Efthimis Karadimas äußert sich dazu: „Hello people of darkness. The time has come for us to hit the road across Europe. After a very long introverted period where we kept the band away from touring activity, we finally set to rise again. From the ashes of depression, the battles with inner demons and all those endless nights in despair, we managed to grow up stronger and motivated. This is by far the best line-up, the loudest and the most precise. I can’t wait to sing about pain and darkness in front of you. Embrace darkness, you children of Eve.“

Die Termine der kurz bevorstehenden Europatour findet ihr hier:

Mehr Informationen zu Nightfall und ihrem neuen Album Children Of Eve findet ihr hier.

Nightfall online:

https://www.facebook.com/nightfallband

https://www.instagram.com/nightfallband