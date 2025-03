Nightfall: entfesseln auf neuer Single „The Cannibal“ gerechten Zorn

Seit über 30 Jahren sind Nightfall ein strahlendes Symbol für griechischen Metal. Wie die Dunkelheit nach Sonnenuntergang sind die tödlichen Athener durch die Underground-Szene aufgestiegen, gemeinsam mit ihren aktuellen und ehemaligen Labelkollegen Rotting Christ und Septicflesh. Das monumentale elfte Album der Band wird durch die elektrisierenden Hooks und die donnernde Produktion in ihrer beeindruckenden Diskografie untermauert. Während die neueste Single vom kommenden Album Children Of Eve mit einem stadiontauglichen Refrain den Himmel durchschneidet, geht The Cannibal tiefer in die kraftvolle Botschaft, die immer als Schlachtruf von Nightfall diente.

Das Lyric-Video zu The Cannibal kann hier angesehen werden:

„Our new single speaks to an insatiable fear that’s been fueled by eons of catechism“, sagt der halbmaskierte Frontmann Efthimis Karadimas. „I hate the cannibal that lurks inside us, eating us alive from within.“

Das Video zu The Cannibal wurde von Instagoodpromotions (@instagoodpromotion) erstellt. Children Of Eve wird am 2. Mai 2025 über Season Of Mist veröffentlicht.

Ihr könnt die Ankunft von Children Of Eve kaum erwarten? Ihr könnt das gesamte Album zwei Wochen vor der Veröffentlichung während der bevorstehenden Listening Party von Nightfall auf Bandcamp anhören.

Nightfall – Children Of Eve Bandcamp – Listening Party

Donnerstag, 17. April, 13 Uhr

RSVP: Listening Party

Nightfall waren die erste griechische Metal-Band, die einen internationalen Plattenvertrag unterschrieb, doch das Leben unter der Östlichen Orthodoxen Kirche in den letzten drei Jahrzehnten hat ihre Abneigung gegen überzogene Herrscher nur verstärkt. „Anger was the root“, sagt Efthimis, als er gefragt wird, was Children Of Eve hervorgebracht hat. The Cannibal wehrt sich gegen die Art und Weise, wie religiöse Dogmen einen von innen heraus auffressen können.

Ein Blick auf die Tracklist von Children Of Eve zeigt, dass die erste Single I Hate und der furiose Nachfolger The Cannibal gegen fromme Teufel gerichtet sind. Doch der innere Kampf des Albums ist persönlich für den furchtlosen Frontmann von Nightfall. Als die Band während ihrer Pause in den 2010er Jahren in den Schatten verschwand, wurde bei Efthimis Depression diagnostiziert. Er trägt nun eine schwarze Maske, die die Hälfte seines Gesichts verdeckt, um zu zeigen, wie es ist, unter dem unsichtbaren Schleier psychischer Erkrankungen zu leben.

Die Trackliste von Children Of Eve findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

Herkunft: Griechenland, Athen

Genre: Blackened Death Metal

FFO: Rotting Christ, Septicflesh, Paradise Lost, Behemoth, Amorphis, Moonspell

Recording: im Devasoundz Studios, Athens, Griechenland

Produktion: Efthimis Karadimas mit Fotis Benardo & Thimios Krikos

Engineering: Fotis Benardo & Thimios Krikos

Mixing & Mastering: Jacob Hansen in den Hansen Studios, Ribe, Dänemark

Cover Art: Eliran Kantor

Art Concept: Efthimis Karadimas



Verfügbare Formate:

– Digitaler Download

– CD-Digipak

– 12“ Vinyl Gatefold – Schwarz

– 12“ Farbiges Vinyl Gatefold – Bloody Mary

– 12“ Farbiges Vinyl Gatefold – Lemon Ice Cream

Um die Botschaft hinter ihrem neuen Album zu verstärken, haben Nightfall die Produktion für Children Of Eve aufgewertet. Erneut übernahmen Efthimis und Schlagzeuger Fotis Benardo die Produktion, unterstützt von Thimios Krikos, dem Gitarristen von InnerWish. Das Album wurde von Jacob Hansen gemischt und gemastert, der auch Volbeat, Amaranthe und The Black Dahlia Murder geholfen hat, ihren metallischen Zorn auf Arena-Niveau zu bringen. The Cannibal springt mit gierigem Doppelbass und blitzschnellen Riffs aus den Lautsprechern, die sich in ein fleischiges Bassgroove verbeißen.

„Terror, the sky turns red“, brüllt Efthimis während eines mitreißenden Refrains, der die schwarzgekleideten Massen vereinen wird, wenn Nightfall die Weltbühne mit Children Of Eve segnen. „We’re excited to play this album live“, sagt Efthimis. „The songs sound massive. The choruses are huge. And there’s a clear message that comes through.“

Nightfall haben sich seit über drei Jahrzehnten als Pioniere des griechischen Metals etabliert, zusammen mit Rotting Christ und Septicflesh. Die legendäre athener Death-Metal-Band klingt so rachsüchtig wie eh und je. Ihr elftes Studioalbum Children Of Eve präsentiert sich als ihr dunkelstes und epischstes Werk bis dato, unterstützt von monumentaler Produktion und einer kraftvollen Botschaft. Es ist hier, um schwarzgekleidete Seelen überall zu vereinen.

„I love how this album came out“, sagt Efthimis Karadimas, Gründer von Nightfall, . „We’re excited to play these songs live. The sound is massive. The choruses are huge. And there’s a message that comes through. It’s an album about how we come through pain, how we live with pain, and how we die in pain.“

Im Laufe der Jahre hat sich die Besetzung um Efthimis mehrfach verändert. Während Nightfall in den frühen 2010er Jahren eine kurze, aber erfolgreiche Zeit bei Metal Blade Records genossen, etablierte ihre enge Verbindung zu Holy Records in den 90ern eine tiefe Verbindung zwischen der griechischen und der französischen Metalszene. Dieses Erbe wird mit dem aktuellen Label Season Of Mist fortgeführt.

Wie ihre Zeitgenossen verweben Nightfall gothische Melodien mit blackened Death Metal. Children Of Eve bietet die ansteckendste Sammlung von Hooks, die die Band je geschaffen hat, obwohl ihre Abneigung gegen die Dominanz der Ostorthodoxen Kirche im Laufe der Jahre nur gewachsen ist. Der anhaltende Anstieg sogenannter „heiligen Kriege“ weltweit hat ihre jüngste Rebellion angeheizt.

„Anger was the root“, erklärt Efthimis über die Inspiration hinter Children Of Eve. Der erfahrene Anführer der Band beherrscht die Bühne mit Umhang und Degen, aber die erste Single des Albums geht direkt zur Sache. Um ihre Botschaft zu verstärken, haben Nightfall die gesamte Produktion von Children Of Eve aufgewertet. Efthimis und Fotis übernahmen die Produktion mit Unterstützung des InnerWish-Gitarristen Thimios Krikos. In der Zwischenzeit kümmerte sich Jacob Hansen, der mit Volbeat, Amaranthe und The Black Dahlia Murder gearbeitet hat, um das Mixing und Mastering. Für das Artwork wandte sich die Band an Eliran Kantor, dessen renommierte Gemälde die Cover von Alben von Testament, Kreator und Helloween zieren. „Faith is a personal matter“, fährt Efthimis fort. „But it can become a dirty business“.

Ein Blick auf die Trackliste zeigt, dass I Hate gegen den konstanten Einfluss der organisierten Religion gerichtet ist. The Traders of Anathema erhebt die Axt zu Ehren von Judas Iskariot und bietet zwei brennende Gitarrensoli von Kostas Kyriakopoulos. Doch Children Of Eve würde nicht das Zeichen von Nightfall tragen, ohne eine tiefere Botschaft.

„Death’s Spiritual Healing deeply influenced me“, sagt Efthimis. „At the time, its social message was so advanced for the genre.“ Während The Cannibal mit göttlichem Tremolo-Picking aufblüht, erkunden die Texte, wie religiöse Strukturen und Fanatismus einen verzehren können. „I hold the power / to explain your screams“, heult Efthimis mit erschreckender Intensität.

Während der letzten Pause von Nightfall wurde bei Efthimis Depression diagnostiziert. Jetzt trägt er eine schwarze Maske, die die Hälfte seines Gesichts verdeckt und symbolisiert, wie es ist, unter dem unsichtbaren Schleier psychischer Erkrankungen zu leben.„When you have demons in your mind, you’re not always an ideal companion“, gesteht er. „That stigma can lead to isolation.“

Jetzt ermutigen Nightfall andere Metalheads, sich zu äußern. Die Band hat eine neue Initiative namens Metal Music Against Depression (MMaD) ins Leben gerufen, die von der European Alliance Against Depression in Deutschland unterstützt wird. „We can talk about this. We can sing about it. We can build a community that’s based on understanding“, sagt Efthimis.

Mit Children Of Eve kehren Nightfall aus den Schatten zurück, um schwarzgekleidete Seelen überall mit ihrem dunkelsten und epischsten Werk zu vereinen.

Nightfall Besetzung:

Efthimis Karadimas – Gesang

Kostas Kyriakopoulos – Gitarren

Kostas Kyriakou Kyriakou – Bass

Fotis Benardo – Schlagzeug

