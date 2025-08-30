Nightfall: supporten Possessed, Terrorizer, Massacre & Ater auf der „Morbidfest 2025 EU-Tour“

Die griechischen Extreme-Metal-Veteranen Nightfall werden im Rahmen der Morbidfest 2025 EU Tour auf die Bühne zurückkehren. Bekannt dafür, einen „mediterranen Weg zum Black Metal“ zu kreieren, der Elemente aus Gothic Metal, melodischem Death Metal und symphonischem Black Metal vereint, feiern Nightfall ihr Comeback nach der Veröffentlichung ihres elften Studioalbums Children Of Eve.
Ihr neuestes Werk, Children Of Eve, stellt eine prägende Aussage in der bewegten Karriere von Nightfall dar. Es vereint rohe Brutalität mit einer Gothic-Atmosphäre und komplexen Kompositionen, wodurch das Album die Entwicklung der Band zu einer Kraft von Tiefe, Wildheit und melodischer Finesse zeigt. Es ist sowohl ein Zeugnis ihres Erbes als auch ein mutiger Schritt in neue künstlerische Gefilde.
Nightfalls Live-Auftritte beeindrucken weiterhin. Während ihres Konzerts 2021 in Athen im Gagarin lobte Rockpages die Show als „an awesome show, worthy of the expectations of everyone who was that night at Gagarin“. Diese dynamische Energie wird in den europäischen Venues in diesem Herbst zurückkehren und sich sogar noch verstärken.
Morbidfest 2025 – EU Tour-Termine:
24.11 Warsaw, PL @ Progresja
25.11 Gdansk, PL @ B90
26.11 Coesfeld, DE @ Fabrik
27.11 Copenhagen, DK @ Richter
28.11 Gothenburg, SE @ The Abyss Fest
29.11 Gothenburg, SE @ The Abyss Fest
01.12 Bochum, DE @ Matrix
02.12 Leipzig, DE @ Hellraiser
04.12 Bucharest, RO @ Quantic
05.12 Belgrade, RS @ Zappa Barka
06.12 Kosice, SK @ Colosseum
07.12 Krakow, PL @ Hype Park
09.12 Brno, CZ @ Fleda
10.12 Vienna, AT @ Szene
11.12 Graz, AT @ Explosiv
12.12 Lindau, DE @ Vaudeville
13.12 Eindhoven, NL @ Eindhoven Metal Meeting
14.12 Karlsruhe, DE @ Substage
15.12 Milan, IT @ Magazzini Generali
16.12 Rome, IT @ Orion
17.12 Aarburg, CH @ Musigburg
19.12 Paris, FR @ La Machine du Moulin Rouge
Tickets werden zu einem späteren Zeitpunkt erhältlich sein.
Mehr Informationen zu Nightfall und ihrem neuen Album Children Of Eve findet ihr hier.
