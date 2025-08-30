Nightfall: supporten Possessed, Terrorizer, Massacre & Ater auf der „Morbidfest 2025 EU-Tour“

Die griechischen Extreme-Metal-Veteranen Nightfall werden im Rahmen der Morbidfest 2025 EU Tour auf die Bühne zurückkehren. Bekannt dafür, einen „mediterranen Weg zum Black Metal“ zu kreieren, der Elemente aus Gothic Metal, melodischem Death Metal und symphonischem Black Metal vereint, feiern Nightfall ihr Comeback nach der Veröffentlichung ihres elften Studioalbums Children Of Eve.

Ihr neuestes Werk, Children Of Eve, stellt eine prägende Aussage in der bewegten Karriere von Nightfall dar. Es vereint rohe Brutalität mit einer Gothic-Atmosphäre und komplexen Kompositionen, wodurch das Album die Entwicklung der Band zu einer Kraft von Tiefe, Wildheit und melodischer Finesse zeigt. Es ist sowohl ein Zeugnis ihres Erbes als auch ein mutiger Schritt in neue künstlerische Gefilde.

Nightfalls Live-Auftritte beeindrucken weiterhin. Während ihres Konzerts 2021 in Athen im Gagarin lobte Rockpages die Show als „an awesome show, worthy of the expectations of everyone who was that night at Gagarin“. Diese dynamische Energie wird in den europäischen Venues in diesem Herbst zurückkehren und sich sogar noch verstärken.

Morbidfest 2025 – EU Tour-Termine:

24.11 Warsaw, PL @ Progresja

25.11 Gdansk, PL @ B90

26.11 Coesfeld, DE @ Fabrik

27.11 Copenhagen, DK @ Richter

28.11 Gothenburg, SE @ The Abyss Fest

29.11 Gothenburg, SE @ The Abyss Fest

01.12 Bochum, DE @ Matrix

02.12 Leipzig, DE @ Hellraiser

04.12 Bucharest, RO @ Quantic

05.12 Belgrade, RS @ Zappa Barka

06.12 Kosice, SK @ Colosseum

07.12 Krakow, PL @ Hype Park

09.12 Brno, CZ @ Fleda

10.12 Vienna, AT @ Szene

11.12 Graz, AT @ Explosiv

12.12 Lindau, DE @ Vaudeville

13.12 Eindhoven, NL @ Eindhoven Metal Meeting

14.12 Karlsruhe, DE @ Substage

15.12 Milan, IT @ Magazzini Generali

16.12 Rome, IT @ Orion

17.12 Aarburg, CH @ Musigburg

19.12 Paris, FR @ La Machine du Moulin Rouge

Tickets werden zu einem späteren Zeitpunkt erhältlich sein.

Mehr Informationen zu Nightfall und ihrem neuen Album Children Of Eve findet ihr hier.

