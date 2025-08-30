Asphyx, Keitzer und Wilt am 12.09.2025 in Bad Oeynhausen (Vorbericht)

Bands: Asphyx, Keitzer, Wilt



Ort: Druckerei Begegnungszentrum Bad Oeynhausen e.V., Kaiserstr. 14, 32545 Bad Oeynhausen

Datum: 12.09.2025 (Einlass: 18:00Uhr / Beginn: 19:30Uhr)

Kosten: 37 € VVK, 43 € AK

Genre: Death Metal, Death Grind

Besucher: ca. 300 Besucher

Veranstalter: Druckerei Begegnungszentrum Bad Oeynhausen e.V. (https://dbbo.de/)

Link: https://dbbo.de/veranstaltungen/3470/asphyx

Das Kulturzentrum Druckerei in Bad Oeynhausen feiert im September dieses Jahres seinen mittlerweile 40. Geburtstag und lädt zu mehreren Jubiläumsveranstaltungen ein.

Für den metallischen Part hat man die niederländischen Death-Metal-Veteranen von Asphyx eingeladen, die die Mauern des altehrwürdigen Gebäudes zum Beben bringen sollen. Wer die Truppe um Kultsänger Martin van Drunen schon einmal live erlebt hat, weiß, dass das keine leere Floskel ist – hier wird der Deathhammer gnadenlos kreisen.

Abgesehen von einer (angeblich letzten) US-Tour spielt die Band in diesem Jahr nur wenige Einzel- oder Festivalshows. Der Gig in der nordrhein-westfälischen Stadt ist bislang die einzige bestätigte Show in Deutschland.

Keitzer haben mittlerweile acht (!) Langspielplatten rausgehauen und lassen ihr Geballer aus der Death-/Grind-Schublade dröhnen. Eine schweißtreibende Show ist zu erwarten, denn die Truppe um den quirligen Sänger Christian Silva Chaco bringt eine geballte Ladung Energie auf die Bühne.

Die aus dem benachbarten Herford stammenden Wilt haben die kürzeste Anreise und die Ehre, den musikalischen Todesreigen zu eröffnen. Mit ihrem fetten Old-School-Death-Metal haben sie sich bereits einen respektablen Namen in der Szene erspielt und sind immer einen Besuch wert.

An diesem Package kommen Death-Metal-Jünger also nicht vorbei.

Letzte Tickets gibt es hier:

Tickets für ASPHYX am 12.09.2025 in Druckerei, Bad Oeynhausen | Ticket-Shop