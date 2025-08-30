Deep Purple: kündigen „Rapture Of The Deep“-20th-Anniversary-Remix an

Vor 20 Jahren erschien Rapture Of The Deep – aufgenommen in nur fünf Wochen und ohne Label. Das 18. Studioalbum von Deep Purple war immer ein Geheimtipp, blieb aber oft im Schatten der großen Klassiker. Dabei markierte es einen Wendepunkt: Aus dieser Phase der Unsicherheit erwuchs eine kreative Kraft, die später in eine Serie von vier Nr.1-Alben mündete (2013, 2017, 2020, 2024).

Deep Purple vor 20 Jahren. „Wir waren ein bisschen verloren“, sagt Bassist Roger Glover in einem neuen Interview über die Entstehung von Rapture Of The Deep im Jahr 2005. Auszüge dieses Gesprächs finden sich im neuen Artwork des Albums. Heute wird das Album neu entdeckt: remixed und remastered unter der persönlichen Aufsicht von Roger Glover, analog gemastert in den Hamburger Chameleon Studios und versehen mit einem markanten neuen Artwork. „Es ist für mich jetzt ein neues Album“, sagt Glover.

Zusätzlich enthält die Jubiläumsausgabe eine Bonus-CD/LP mit bislang unveröffentlichten Studio-Sessions aus dem Jahr 2005 – seltene Aufnahmen, die den Songwriting- und Probenprozess dokumentieren. Unter den Highlights: das bislang ungehörte Instrumental Closing Note von Steve Morse, exklusiv auf CD und Vinyl.

Rapture Of The Deep ist ab sofort in folgenden Formaten erhältlich:

– 2CD Digipak

– 3LP Black (180g, Gatefold)

– limitierte 3LP Transparent Sky-Blue (Gatefold)

– digital

Mit Rapture Of The Deep wird ein zu Unrecht übersehenes Kapitel der Bandgeschichte endlich ins richtige Licht gerückt – kraftvoller, klarer und relevanter als je zuvor. Hört rein und überzeugt euch selbst!

Tracklist CD & LP:

1. Money Talks

2. Things I Never Said*

3. Rapture Of The Deep

4. Clearly Quite Absurd

5. MTV*

6. Back To Back

7. Wrong Man

8. Girls Like That

9. Kiss Tomorrow Goodbye

10. Don’t Let Go

11. Junkyard Blues

12. Before Time Again

*not on original Studio Album

Tracklist Bonus LP/CD

2005 Studio Jams & Rehearsals

1. MTV

2. Money Talks

3. Back To Back

4. Before Time Began

5. Closing Note****unreleased instrumental track by Steve Morse