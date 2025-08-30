Igorrr: Video zur neuen Single „Headbutt“ veröffentlicht

Der französische Multiinstrumentalist und Produzent Gautier Serre ist seit 20 Jahren unter dem Namen Igorrr aktiv, und dennoch strahlt jede neue Veröffentlichung eine bemerkenswerte Frische und radikale Vitalität aus.

Das unklassifizierbare fünfte Album Amen behält diesen Eindruck bei und überrascht die Zuhörer mit einer neuen Reihe von experimentellen Wendungen, die selbst die versiertesten Enthusiasten verblüffen und beunruhigen. Igorrr‚s neues Video zu Headbutt ist vor zwei Tagen erschienen. Es kann hier angesehen werden:

Der Künstler äußert sich dazu: „Is the biggest fortissimo ever made on a piano bigger than heavy and massive metal riffs?“ Er fügt hinzu: „The match between classical music and metal was very close, but the piano won with that final excavator uppercut. Starting with an ostinato that gives the pulse of the track and shows that the piano can also be a rhythmic instrument, we witness smart blows between both parties, going crescendo until the actual headbutt on the piano, which wasn’t even the strongest or last move from classical music.“

Amen erscheint am 19. September über Metal Blade.

Das Album enthält Gastbeiträge von Scott Ian (Anthrax), Trey Spruance (Mr. Bungle) und Mike Leon (Soulfly). Mehr Informationen zum kommenden Album findet ihr hier:

