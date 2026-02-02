Ram-Zet: präsentieren Video zur brandneuen Single „Zerocane“

Die norwegischen Progressive-Metal-Visionäre Ram-Zet haben mit Zerocane ein erstes musikalisches und visuelles Statement zu ihrem lang erwarteten Comeback veröffentlicht. Die Band präsentiert das Video zu ihrer Single Zerocane, der ersten Auskopplung ihres kommenden Albums Sapien, das am 27. März über das schwedische Label ViciSolum Productions erscheint.

Zerocane gibt einen ersten Einblick in die neu entfachte Kreativität von Ram-Zet, einer Band, die für ihre Verschmelzung von Progressive, Avantgarde und Extreme Metal bekannt ist. Musikalisch wurzelt der Song in den frühen Songwriting-Sessions zu Sapien. Hier könnt ihr das Video zu Zerocane ansehen:

Der Song ist ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.

Sängerin Sfinx ergänzt zu den Liedtexten: „Zerocane is an alter ego, or a form of extra personality that emerges when one needs him the most. He eventually becomes the dominating character and one no longer has control over oneself. He becomes like a self-worshiping God.“

Sapien – Trackliste:

Zerocane Cranium Sleepers Bozzadevil Peace25? As Worlds Collide Psychosis In The Mirror Catching Flies Hangmans Jazz

Sapien ist Ram-Zets erstes Full-Length-Album seit Freaks In Wonderland (2012) und beendet eine über zehnjährige Pause. Obwohl sich die Band nie offiziell auflöste, ließ ihre Aktivität deutlich nach, da die Mitglieder anderen kreativen Wegen nachgingen. Der Wendepunkt kam 2023, als Ramseth spürte, dass die Zeit reif war, das Projekt wiederzubeleben. Es folgten zwei intensive Jahre des Songwritings, Probens und Aufnehmens, die im Sommer 2024 in einem gefeierten Comeback auf der Live-Bühne gipfelten.

Die aktuelle Besetzung steht für Kontinuität und Erneuerung zugleich. Die langjährige Keyboarderin Karoline „Ka“ Amb verließ die Band aufgrund der zunehmenden Aktivitäten und machte Platz für Kai „Aazuu“ Renton (Trollfest) an den Keyboards. Gleichzeitig kehrte Violinistin Ingvild „Sareeta“ Johannesen nach einer längeren Pause zurück und bereichert den Sound der Band erneut mit ihrer unverwechselbaren Handschrift.

Mit Sapien liefern Ram-Zet ihre unverkennbare Mischung aus Intensität, Komplexität und Atmosphäre, angereichert mit neuem Fokus, Energie und Vision. Das nächste Kapitel der Band beginnt jetzt.

Ram-Zet sind:

Henning Ramseth / Zet – Gitarre, Gesang

Miriam Renvåg / Sfinx – Gesang

Lars A Lien / Lanius – Bass

Ingvild Strønen Johannesen/ Sareeta – Violine

Kai Renton / Aazuu – Keyboards

Kent Frydenlund/ Küth – Schlagzeug

Ram-Zet online:

Instagram I Facebook