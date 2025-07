Peaceville Records: nimmt Scorpion Milk unter Vertrag – Das neue Solo-Projekt von Mat McNerney

Peaceville Records freut sich, die Unterzeichnung von Scorpion Milk, dem neuen Solo-Projekt von Mat McNerney – dem kreativen Kopf hinter Beastmilk und Grave Pleasures – offiziell bekannt zu geben.

Scorpion Milk ist eine künstlerische Rückkehr zu den anarchischen Wurzeln des UK-Punks und 80er-Post-Punks, inspiriert von Bands wie Killing Joke, Flux Of Pink Indians, Crisis, The Fall, The Sound, sowie The Sisters Of Mercy und Siouxsie And The Banshees. Die Songs von Scorpion Milk sind roh, wütend, tanzbar und durchdrungen von Endzeit-Stimmung – ein Soundtrack für den modernen Zusammenbruch.

Mat McNerney, der mit Beastmilk’s Debütalbum Climax (2014) einen echten Underground-Hit landete und mit Grave Pleasures eine treue internationale Fangemeinde aufbaute, geht mit Scorpion Milk einen Schritt weiter: härter, metallischer, ungeschliffener – kompromissloser denn je.

„Ich bin elektrisiert, Scorpion Milk über Peaceville zu veröffentlichen – das erste Label, das ich je geliebt habe. Heimat von Darkthrones prägendster Phase, aber auch ein Hort des UK-Undergrounds, der mich stark beeinflusst hat – von Doom über Axegrinder bis hin zu Hammy’s Instigators. Fans der frühen Beastmilk-Zeit dürfen sich freuen: Ich kehre zu den ursprünglichen Einflüssen zurück, die mich auf diesen Weg gebracht haben.“ – Mat McNerney

Peaceville-Manager Paul Groundwell kommentiert: „Mit einer stetig wachsenden Diskografie über mehrere Projekte hinweg und einem schier unerschöpflichen kreativen Output ist es uns eine große Freude, Mat für dieses nächste Kapitel bei Peaceville begrüßen zu dürfen.“

Scorpion Milk markiert eine neue Ära für McNerney – eine, die tiefer in die Dunkelheit greift, dabei aber mit tanzbarer Energie und visionärer Klarheit das Erbe des Post-Punk weiterführt.