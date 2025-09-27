The Other: veröffentlichen zweite Single und Video zu „A Ghost From The 80’s“ vom neuen Album

A Ghost From The ’80s ist die Hauptsingle des lang erwarteten Albums Alienated – welches passenderweise pünktlich zu Halloween 2025 erscheint. Europas bekannteste Horror-Punk-Band The Other liefert mit der neuen Single also schon jetzt den perfekten Soundtrack für die “spooky season“, einen Ohrwurm, der auf keiner Halloween-Playlist fehlen darf.

Der Track verbindet eine außergewöhnliche Wave-Atmosphäre mit dem gewohnt düsteren, treibenden Sound der Band – veredelt durch typische 80s-Keyboards, die Fans dieser Ära sofort ins Herz schließen werden.

Sänger Rod Usher erklärt: “Der Song ist inspiriert von den Teenie-Gruselklassikern der Zeit – Ghostbusters, Gremlins, Beetlejuice, Fright Night, House – und erzählt die Geschichte eines Geistes, der in einem alten Videorekorder vom Flohmarkt spukt und seinen Besitzer zurück in die 1980er katapultiert. Klar, dass wir im Refrain entsprechende Keyboards einsetzen mussten – die hätten auch Bands wie Europe oder Journey gut zu Gesicht gestanden.”

Cool, campy und mit einer Hookline, die jede Party aufweckt: Die neue Single von The Other ist wie gemacht für die schaurig-schönste Zeit des Jahres.

Im Videoclip zur Single (Regie: Mirko Witzki – Emil Bulls, Caliban, Nachtblut) stolpert Comedy-Autor, Podcaster, Schauspieler und Musiker Jan C. Müller als heimgesuchter Held direkt in eine knallbunte 80s-Fête – natürlich angeführt von Obergeist Rod Usher und seiner unheimlich charmanten Truppe. Aber wer weiß: Vielleicht war’s doch nur ein Albtraum

Ein Making-Of vom Videodreh gibt es außerdem hier zu sehen:

Mit neuem Line-Up, frischem Blut und geladenen Lasern besinnt sich die Band auf ihre unsterblichen Stärken. Sänger Rod Usher wird dabei unterstützt von J. Ends (Gitarre), Van Tom (Gitarre) und Jag Boone (Drums). Zurück aus dem Grab und wieder am Vier-Saiten-Sarg: Original-Bassist Andy Only. Gemeinsam startet die Crew mit voller Kraft in eine neue Ära.

Aktuelle Livetermine:

Hell Nights 2025 – präsentiert von EMP, Metal Hammer & Reservix

28.10.2025 – Berlin, Astra *

29.10.2025 – Hamburg, Große Freiheit 36 *

30.10.2025 – Hannover, Faust *

31.10.2025 – Köln, Carlswerk*

01.11.2025 – Leipzig, Felsenkeller *

* Zusammen mit Wednesday 13, Blitzkid, Calabrese

Weitere Shows 2026:

23.01.2026 – Essen, Don’t Panic

30.01.2026 – Frankfurt, Nachtleben

31.01.2026 – Saarbrücken, Raum 30