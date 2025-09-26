Blutgott: veröffentlicht die neue Single „Demonslayer“ (featuring Tim „Ripper“ Owens)

Eine Heavy Metal Hymne vom Kampf der rechtschaffenen Drachenengel und den bestialischen Dämonen der Hölle. Unterstützung erhält Blutgott von niemand Geringerem als dem legendären Tim „Ripper“ Owens – der Stimme hinter den Jugulator, Demolition und ’98 Live Meltdown Alben der Metal Gods Judas Priest.

Der Song stammt vom kommenden Blutgott Studioalbum Legions Of Metal, welches am 10.10.2025 veröffentlicht wird.

Die ersten Drachen erhoben sich in Eden, geboren aus Reinheit und Flamme. Sie waren den Gerechten verbunden, erstrahlten in erhabener Majestät, und so nannte die Welt sie Drachenengel. Als die Erstgeborenen wandelten sie vor allen anderen, prägten das Schicksal der Elben, lehrten Weisheit und schmiedeten die Grundlagen von Edens Kultur und Zivilisation. Ihre mächtigsten sind die Drachengötter, Wesen von unermesslicher Macht, Beschützer der Elben und aller rechtschaffenen Seelen. Ihr Souverän herrscht vom lodernden Feuerthron, und sein Gefolge ist bekannt als die Dämonenschlächter.

Rings um den Feuerthron stehen tausend Drachen in biomechanischen Rüstungen, die ewige Wache halten. Ihre Körper sind lebende Festungen: unverwundbar gegen Flammen, widerstandsfähig gegen sterbliche Waffen und bewaffnet mit der zerstörerischen Feuerkraft ganzer Armeen. Ihre Schwingen sind geschaffen in scharfkantigem Drachenstahl. Den wahren Aufstieg gewährt das lodernde Plasma, das durch ihre drakonischen Leiber strömt. Für jene, die sie aus der Ferne erblicken, gleichen sie Meteoren—himmlischen Vorboten des Zorns. Wenn sie herabstürzen, fallen sie wie brennende Sterne, entfesseln Stürme aus Drachenfeuer und Salven von Waffen, die alles vernichten, was sich ihnen entgegenstellt.

Doch selbst im Nahkampf erlischt ihre Wut nicht. Viele der Dämonenschlächter führen verzauberte Klingen, gezeichnet mit Runen der Verdammnis und des Todes, jeder Hieb ein Untergang für die Dämonenbrut. Diese Waffen ruhen verborgen in ihrem eigenen Fleisch, verschmolzen mit Schuppe und Sehne, und werden nur dann aus dem Körper gerufen, wenn die Stunde es verlangt. Dann, aus ihrem titanischen Leib geboren, flammt das Schwert hervor – runenleuchtend, gleißend und dürstend nach dem Blut der Abscheulichkeiten.