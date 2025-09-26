Downswing: veröffentlichen Video zur neuen Single „Too Little Too Late“ (feat. Chris Roetter)

Dunkelheit ist für Downswing nicht nur ein Thema – es ist das Umfeld, in dem sie gelernt haben zu leben.

Die Band aus Albany, New York, erschafft eine schwere Atmosphäre mit melodischer Tiefe, legt emotionale Schutzschichten und Verhärtungen ab und offenbart etwas Rohes und kompromisslos Ehrliches. Das neue Album And Everything Was Dark ist dabei zugleich ein Manifest und ein mutiger Schritt nach vorn.

Die Band ergänzt zur neuen Single: “ Im Kern handelt Too Little Too Late davon, sich in einem dunklen Moment zu befinden und zu erkennen, dass Hilfe oder Trost oft erst dann kommt, wenn der Schaden bereits angerichtet ist. Es geht um den Kampf mit diesem hilflosen Gefühl, dass dich ständig etwas nach unten zieht und du dich von Tag zu Tag weniger wie du selbst fühlst.“

